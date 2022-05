Gladson ainda lidera, mas Jenilson cresce e já ocupa o segundo lugar em pesquisa para governador

ASCOM

Pré-candidato ao Governo do Acre pelo PSB, Jenilson Leite permanece como um dos pré-candidatos com menor rejeição do eleitorado acreano. É o que mostra a pesquisa do Instituto Brada, de São Paulo, nesta sexta-feira (6).

Jenilson Leite/Foto: reprodução

Jenilson, que aparece com 11,1%, ocupando segundo lugar na preferência da população para o cargo de governador, tem 4,1% de rejeição, contra 24,5% de Petecão que ocupa o primeiro lugar no quesito rejeição.

“Esse é um dos principais termômetros, significa que o povo encherga com bons olhos o nosso nome. A campanha ainda não começou e já estamos nos mantendo em segundo lugar”, disse o pré-candidato.

Os índices de rejeição são de extrema importância em uma pesquisa, nomes mais rejeitados, mesmo com altos índices de intenção de voto, têm menos potencial de crescimento quando as eleições se aproximam, e vice-versa.

