Governador de Pando é internado para tratamento contra covid 19

O governador do estado de Pando (Bolívia), Luís Adolfo Flores, conforme foi anunciado na semana passada, foi afastado das atividades de trabalho por estar com suspeita de ter contraído o vírus covid-19. Cobija, a capital, sofreu um surto de contágio em menos de um mês chegando a quase 300 confirmações.

No final da tarde desta quinta-feira, dia 18, o governador teria se sentido mal e foi levado para o Centro Sentinela batizado de ‘Pérola do Acre’, local erguido para tratar dos pacientes acometidos pelo vírus.

Segundo foi informado, após sentir alguns sintomas do coronavirus, não se sentia muito bem, e decidiu realizar-se o teste do covid-19. Após sair o resultado foi comunicado que era positivo e portador do vírus covid-19.

Flores decidiu realizar seu tratamento em seu domicílio, mas aparentemente a sua situação em relação à sua saúde não teria tido melhoras. As autoridades de saúde da Sedes Pando, não deram nenhuma informação sobre o seu estado de saúde até o início da noite.

Espera-se um relatório médico nas próximas horas.

