Governador Gladson Camelí assina memorando de parceria entre GCF e Unamaz para pesquisas em sustentabilidade, mudanças climáticas e gestão de recursos na Amazônia





O governador Gladson Camelí, que atualmente preside a Rede Global de Governadores para o Clima e Florestas, assinou nesta quarta-feira, 12, durante a COP30, em Belém do Pará, o Memorando de Parceria entre a Força-Tarefa dos Governadores sobre Clima e Florestas (GCF Task Force) e a Associação de Universidades Amazônicas (Unamaz), que tem entre vários objetivos a promoção de parcerias entre governos subnacionais e instituições acadêmicas por meio de universidades de pesquisa nas jurisdições da Força-Tarefa GCF em toda a Amazônia.

Além de conduzir pesquisas aplicadas e intercâmbio de conhecimento e capacitação entre membros do GCF e universidades, professores e estudantes, e outros atores, a parceria capacitará líderes da região amazônica em sustentabilidade, mudanças climáticas e gestão de recursos naturais, além de intercâmbios com estágios para estudantes sobre temas relacionados ao clima, florestas e governança.

O documento foi assinado conjuntamente com o representante da Unamaz, José Seixas Lourenço, o presidente do governo de Ucayali (Peru), Manuel GambiniRupay; Luis Francisco Ruiz Aguilar (Caquetá – Colômbia) e pelos membros do Secretariado Global do GCF Colleen M. Scanlan Lyons (Diretora Sênior); Jason Gray (Diretor de Projetos) e pelo professor do EnvironmentalStudies, Max Boycoff, pela Universidade de Colorado (EUA).

Estão, ainda, entre as metas de trabalho, a elaboração de uma agenda de pesquisa de longo prazo que supra as necessidades dos Estados membros do GCF, apoie funcionários públicos e parceiros acadêmicos situados na Amazônia e em toda a rede da Força-Tarefa, como as universidades anfitriãs da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e a Universidade do Colorado em Boulder.

Os trabalhos acadêmicos a serem realizados alcançarão também parceiros potenciais — universidades, fundações, setor privado — na resolução aplicada de problemas para reduzir emissões, melhorar a governança florestal e de outros tipos de gestão de terras e criar benefícios econômicos e ambientais sustentáveis para as comunidades.

“O desenvolvimento de uma parceria entre a Força-Tarefa GCF e a Unamaz oferece uma oportunidade sem precedentes para alavancar nossas ações, fortalecer o intercâmbio de conhecimento, a pesquisa e a colaboração intergovernamental e interuniversitária, e avaliar melhor os impactos das ações atuais e futuras”, enfatiza o documento.

“Parcerias como essas são fundamentais, pois a participação de todas as comunidades é primordial para fortalecermos a rede de trabalho em torno da consciência ambiental e todas as ações educativas relacionadas à pesquisa para preservação e conservação das biodiversidades do planeta, sempre demonstrando que é possível ao mesmo tempo gerar desenvolvimento econômico e social à proteção do meio ambiente, para assegurar vida digna a todos os povos”, disse Gladson Camelí.

Quem são os participantes

A Força-Tarefa GCF é a maior rede governamental subnacional do mundo focada em florestas e clima, com 45 membros de 11 países. A maior base de membros é do Brasil (9 estados), com outros membros governamentais subnacionais em todo o mundo, incluindo Peru (7 regiões), México (7 estados), Colômbia (1 departamento), Equador (4 províncias), Indonésia (7 províncias), Costa do Marfim (2 estados), Nigéria (1 estado), Espanha (1 província), Bolívia (4 departamentos) e Estados Unidos, que inclui o membro fundador do Estado da Califórnia, onde a Força-Tarefa GCF começou em 2008.

O GCF trabalha com governadores, funcionários públicos e principais partes interessadas, incluindo ONGs, líderes do setor privado e parceiros de povos indígenas e comunidades locais, para reduzir o desmatamento e as emissões de gases de efeito estufa tropicais, ao mesmo tempo em que promove economias de baixo carbono e desenvolvimento sustentável baseado na floresta, sendo um projeto da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em parceria com a Universidade do Colorado, em Boulder.

A Associação de Universidades Amazônicas – Unamaz é uma rede que congrega universidades, institutos de pesquisa e organizações da sociedade civil de todos os países amazônicos, para promover a cooperação e integração acadêmica e para fortalecer a educação superior, pesquisa científica e interação social na Pan-Amazônia, com foco no desenvolvimento humano sustentável, pertinente às questões sociais e ambientais da região.

Com isso, a associação visa a gestão do conhecimento, o desenvolvimento de iniciativas conjuntas entre universidades dos países amazônicos e o fortalecimento da educação superior como ferramenta de transformação regional.

Comunidade acadêmica e ações participativas

Entre as ações participativas do memorando assinado entre o GCF e a Unamaz está o envolvimento de instituições acadêmicas da Amazônia com os estados da Força-Tarefa, incluindo a avaliação dos programas e projetos existentes da Unamaz, tais como: Vozes do clima na pan-amazônia, na área dos saberes, percepções e protagonismo regional; populações humanas com foco no papel dos espaços abertos urbanos negligenciados na construção de cidades amazônicas sustentáveis por meio de soluções baseadas na natureza; avaliação do efeito dos resíduos sólidos sobre a biodiversidade amazônica; estudo da contaminação ambiental, estado de saúde da população exposta, entre outros.

A criação em conjunto de um plano de trabalho inclui intercâmbios de estudantes e professores e um grupo de trabalho sobre a agenda de pesquisa de longo prazo formado por acadêmicos, funcionários públicos das jurisdições da Força-Tarefa GCF da Amazônia e outros parceiros interessados.

