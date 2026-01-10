Governador Gladson Camelí entrega pavimentação de vias urbanas e fortalece mobilidade em Tarauacá





Garantindo melhorias na trafegabilidade e no bem-estar da população, o governador do Acre, Gladson Camelí, realizou na tarde desta sexta-feira, 9, a entrega da implantação de novas vias urbanas no município de Tarauacá. A ação representa um importante avanço na mobilidade urbana e no desenvolvimento regional.

A obra integra o programa de implantação de pavimentação de vias urbanas e contou com recursos próprios do governo do Estado e recursos federais, oriundos de emenda parlamentar do então deputado federal Jesus Sérgio. O investimento foi executado por meio de convênio, do Ministério das Cidades, em parceria com o Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre).

Ao todo, foram aplicados cerca de R$ 18 milhões para a realização das intervenções que contemplam pavimentação de vias, construção de calçadas, implantação de dispositivos de drenagem e acostamentos, beneficiando diretamente a regional.

A iniciativa reforça o compromisso do governo do Estado com o fortalecimento dos municípios acreanos, promovendo melhorias no escoamento da produção rural, na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população. Estima-se que aproximadamente 46.816 habitantes de Tarauacá sejam diretamente beneficiados, além da população do município de Feijó, que mantém relação direta com a cidade, ampliando o alcance da obra para mais de 76 mil pessoas.

Durante a solenidade, o governador Gladson Camelí destacou a importância da parceria entre o Estado, o governo federal e os municípios. “Voltar a Tarauacá trazendo benefícios para esse povo trabalhador é uma das maiores alegrias que sinto. Nossa gestão sempre está aberta para fazer parcerias com todas as prefeituras, e essa obra é um exemplo claro desse propósito”, afirmou.

O chefe de Estado ressaltou ainda que o investimento garante o direito constitucional de ir e vir da população e cria um ambiente mais atrativo para novos investimentos econômicos. “Uma cidade com vias conservadas, calçadas para pedestres e sistemas de drenagem adequados significa mais desenvolvimento, geração de oportunidades e redução das desigualdades sociais”, enfatizou.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou a satisfação em iniciar o ano com uma entrega de grande relevância para o município. “É prazeroso realizar a entrega dessa obra que melhora a estética da cidade, traz mais mobilidade e promove desenvolvimento. A via mal foi entregue e já vemos moradores usufruindo do espaço, inclusive para a prática de exercícios físicos. Nossas obras são feitas com muito carinho para melhorar a qualidade de vida dos acreanos”, destacou.

O prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, agradeceu o comprometimento do governo estadual com o município e reforçou a relevância do investimento. “Essa importante obra vai fazer toda a diferença para a nossa mobilidade. Trata-se de um grande investimento, com qualidade, incluindo ciclovias e calçadas bem estruturadas. Nosso objetivo é trazer toda a estrutura administrativa para essa região, com o apoio da deputada federal Socorro Neri. Estamos unidos, trabalhando por uma cidade melhor para todos”, afirmou.

Representando os residentes da região, o morador Maurocélio Lima destacou a importância da obra para a comunidade. Segundo ele, a terceira entrada da cidade sempre foi um sonho antigo dos tarauacaenses e já começa a beneficiar diretamente a população com uma pavimentação adequada. “Como morador da região, agradeço ao governador e a toda a esfera de governo. Essa obra vai melhorar o nosso dia a dia, principalmente para os moradores daqui e para os estudantes do Instituto Federal do Acre (Ifac)”, afirmou.





















