Governador Gladson Camelí prestigia amistoso em Epitaciolândia e participa das festividades pelos 33 anos do município

O município de Epitaciolândia, no Alto Acre, tem vivido dias de repleta celebração pelos seus 33 anos de emancipação política. E nesta sexta-feira, 2, um dos destaques da programação foi o amistoso de futebol entre a equipe local e o time Amigos do Nicolau Júnior, realizado no Estádio Municipal e prestigiado pelo governador Gladson Camelí, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior, e pelo prefeito Sérgio Lopes.

Animado com o clima festivo, Camelí destacou a importância de estar próximo da população e participar diretamente das comemorações municipais. “Participar de eventos como esse em Epitaciolândia é fazer parte da nossa história. É um povo empreendedor, determinado. Eu fiz questão de estar presente com o prefeito Sérgio, a quem agradeço pela recepção. Hoje temos o rodeio, o show e amanhã a cavalgada. Está prometendo muito aqui no Alto Acre”, afirmou o governador sem esconder a energia de participar dos eventos.

O presidente da Assembleia Legislativa e realizador do amistoso, Nicolau Júnior, também enfatizou o momento de celebração e o reconhecimento ao trabalho da gestão municipal.

“Estive mais cedo em Cruzeiro do Sul com o governador, acompanhando a promoção dos nossos policiais militares e investimentos na saúde. E agora estamos aqui nessa festa maravilhosa. Parabéns ao prefeito Sérgio pelo grande trabalho. É importante valorizar cada município, e é isso que estamos fazendo com o apoio do governo do Estado”, destacou.

O prefeito Sérgio Lopes, que também é delegado da Polícia Civil, participou ativamente da organização do evento e comandou diretamente o time da instituição no amistoso. Para ele, o momento é de alegria e reconhecimento à história do povo.

“Temos muitos motivos para celebrar esses 33 anos. É uma data simbólica para esse povo aguerrido. A presença do governador, do deputado Nicolau e de tantas autoridades é uma demonstração de carinho com nossa cidade. Estão todos convidados a participar dessa grande festa”, declarou o gestor.

Além do amistoso, as comemorações incluem a realização do tradicional Circuito Country, com rodeio, shows e a esperada cavalgada, que deve reunir moradores de toda a região do Alto Acre.











The post Governador Gladson Camelí prestigia amistoso em Epitaciolândia e participa das festividades pelos 33 anos do município appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp