Governador Gladson Camelí prestigia desfile cívico em alusão aos 121 anos de Cruzeiro do Sul





O governador Gladson Camelí participou, neste domingo, 28, do desfile cívico em comemoração aos 121 anos de Cruzeiro do Sul. O evento reuniu centenas de pessoas nas ruas centrais da cidade que acompanharam com entusiasmo a apresentação de estudantes, instituições e representações culturais que exaltaram a história e os valores do município.

Fundada em 28 de setembro de 1904, Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade do Acre e referência cultural, histórica e econômica para toda a região do Juruá. Conhecida como “Terra dos Náuas”, a cidade preserva tradições centenárias, como a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Glória, e desempenha papel fundamental na integração da região, unindo desenvolvimento e identidade amazônica.

Atualmente, o governo do Estado tem direcionado importantes investimentos para Cruzeiro do Sul, com destaque para a duplicação da rodovia AC-405, melhorias na infraestrutura urbana, fortalecimento da saúde e modernização da educação. Além disso, ações estratégicas direcionadas para o agronegócio e a produção familiar têm garantido mais oportunidades de emprego e renda para a população local.

O governador Gladson Camelí ressaltou o compromisso de sua gestão com o município e a importância da data para todos os acreanos. “Tenho muito orgulho de ser cruzeirense e de poder trabalhar para o desenvolvimento da minha terra. Cruzeiro do Sul é um exemplo de perseverança e de amor ao Acre, e podem ter certeza de que continuarei lutando pelas famílias desta cidade”, afirmou.

Para o prefeito Zequinha Lima, a comemoração reitera o orgulho de pertencer a uma cidade que cresce sem perder suas raízes. “Cruzeiro do Sul completa 121 anos mostrando sua força, sua cultura e o amor do seu povo. Hoje celebramos nossa história e agradecemos ao governo do Estado pelo apoio constante em obras e serviços que melhoram a vida da nossa população”, destacou.

Durante o desfile, a emoção tomou conta também dos pequenos. Ana Beatriz, de apenas 9 anos, estudante do 4º ano do ensino fundamental, desfilou pela primeira vez e não escondeu a felicidade: “Eu fiquei muito animada em participar. A gente ensaiou bastante e foi muito bonito mostrar nosso amor por Cruzeiro do Sul”, disse com brilho nos olhos.













































