Governador Gladson Camelí reinaugura Museu do Xapury, em compromisso de orgulho e amor pela história acreana

Xapuri é uma das cidades acreanas onde as ruas ainda contam histórias de luta e resistência da formação do estado. E na tarde desta terça-feira, 15, um antigo casarão de 1927 voltou a pulsar com vida, memórias e orgulho acreano. O Museu do Xapury, espaço que guarda parte das memórias de um povo que lutou para ser brasileiro, reabre suas portas totalmente revitalizado e com a mesma missão: preservar a memória de um lugar que nasceu da coragem dos seringueiros, do eco da Revolução Acreana e da voz imortal de Chico Mendes.

Assim, o governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), realizou a reinauguração do equipamento público, um dos mais importantes espaços culturais da cidade. O evento contou com a presença do governador Gladson Camelí, autoridades locais, representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e membros da comunidade.

A cerimônia marcou a entrega oficial da revitalização do museu, que recebeu um investimento de R$ 640 mil, com recursos do tesouro do Estado. A reabertura do estabelecimento representa não apenas a preservação de um patrimônio histórico e arquitetônico, mas também um ato simbólico de valorização da identidade cultural acreana.

Em seu discurso, o governador Gladson Camelí destacou a importância do local como um instrumento de fortalecimento da memória coletiva do povo acreano.

“Eu entendo que um povo que não conhece a sua história não pode sonhar com um futuro promissor. Portanto, um museu não é um lugar para acumular coisas velhas, mas sim um lugar que guarda memórias afetivas de uma população, as quais sinalizam para o futuro. Eu amo o Acre e amo nossa história de luta, que todos precisam conhecer”, afirmou.

Um espaço de lutas e conquistas

Instalado no prédio que já abrigou a primeira sede da Prefeitura de Xapuri, o Museu do Xapury foi inaugurado originalmente em 3 de agosto de 2005. Desde então, tem a missão de retratar a trajetória da cidade e de seu povo, com ênfase no Ciclo da Borracha, na Revolução Acreana e na vida e luta do líder extrativista Chico Mendes. O acervo reúne armas históricas, mobiliário e objetos do cotidiano dos trabalhadores da floresta, além de peças que refletem a cultura indígena e seringueira da região.

Durante a cerimônia, o presidente da FEM, Minoru Kinpara, enfatizou o papel da instituição no fortalecimento da identidade dos acreanos, especialmente das novas gerações. “Este museu é um espaço de memória, onde os nossos jovens vão conhecer e valorizar a nossa história, a nossa luta. O povo do Acre é guerreiro, e a cultura tem que estar acessível a todos”, declarou.

Presente no evento, o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, também celebrou a entrega do museu revitalizado e destacou o momento como reflexo da sólida parceria entre o governo do Estado e o Município. “O governo Gladson Camelí vai entrar para a história como o que mais ajudou Xapuri. A ponte da Sibéria, a Estrada da Variante, a construção de cem casas populares, muita regularização fundiária e agora o museu. Xapuri não poderia ficar sem esse espaço de memória, que valoriza todo o potencial turístico, histórico e cultural da nossa cidade”, afirmou.

Além do Museu do Xapury, outras ações voltadas à preservação do patrimônio local estão em andamento. A Casa de Chico Mendes também passou por um processo de revitalização pelo Iphan, assim como a Trilha Chico Mendes, por meio de uma parceria entre o órgão federal e o governo do Estado.

A reabertura do museu simboliza o compromisso da atual gestão com a valorização da cultura acreana e o fortalecimento do sentimento de pertencimento da população. Ao preservar e celebrar o passado, o governo do Estado reforça a importância de conhecer as próprias raízes para construir um futuro mais justo e com identidade.



























