Governador Gladson Cameli visita a nova superintendente da PRF no Acre

O governador Gladson Cameli realizou uma visita institucional, na manhã desta quarta-feira, 26, à nova superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Liége Vieira. A visita foi realizada na sede do órgão, em Rio Branco.

Liége Vieira é a primeira mulher à frente da organização policial no estado do Acre. Natural do Paraná, assumiu o cargo de superintendente no último mês.

O governador colocou o Estado à disposição da PRF para parcerias futuras. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Quero me colocar à disposição para ajudar no que for preciso. A PRF é muito importante para o nosso estado, que por estar na zona de fronteira, precisa de um policiamento e patrulhamento ostensivo”, disse o governador.

Na ocasião, Cameli e Liége discutiram a construção da superintendência da Polícia Rodoviária na regional do Juruá, assim como a necessidade de manutenção da BR-364.

“Um dos nossos projetos é instalar nosso efetivo em Cruzeiro do Sul. Quero aproveitar também para reforçar a parceria entre a PRF e o estado do Acre”, declarou a superintendente, que esteve acompanhada de vários inspetores e demais policiais durante a visita institucional.

