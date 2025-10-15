Governador reforça apoio ao setor privado como caminho para reduzir desigualdades e impulsionar economia do estado





Em entrevista ao portal Contilnet, durante participação no podcast Em Cena na tarde desta terça-feira, 14, o governador Gladson Camelí destacou os principais pilares de sua gestão, com ênfase nos avanços em obras e na consolidação da parceria entre o Estado e a iniciativa privada.

Defensor de um modelo com “menos governo e mais iniciativa privada”, Camelí ressaltou a importância de fortalecer o agronegócio com respeito às políticas ambientais, incentivar a industrialização, como a do café, e permitir que novos empreendimentos prosperem sem entraves burocráticos, gerando emprego, renda e desenvolvimento acelerado.

“É fundamental fortalecer o agronegócio, sempre respeitando as políticas ambientais. Temos novas indústrias se instalando, como a de café, que você mencionou. Defendo menos governo e mais iniciativa privada. O poder público não deve ser gestor de empresas para promover a industrialização. O papel do Estado é apoiar a iniciativa privada, que é quem gera emprego, renda e ajuda a reduzir as desigualdades. As coisas acontecem com muito mais agilidade no setor privado do que no público.”

Camelí afirmou que acredita no potencial do Acre como um corredor estratégico para exportação e importação. Segundo ele, esse avanço não depende apenas do Estado, mas também do governo federal e da iniciativa privada.

“A demanda é grande. A estrada está pavimentada, e o Acre vai se tornar um verdadeiro corredor de investimentos. Não tem como falar de exportação e importação sem passar por aqui”, completa.

Reconhecido como um dos governadores mais bem avaliados do estado, segundo pesquisas recentes, Camelí fez um balanço dos seus dois mandatos durante entrevista ao portal Contilnet.

O chefe do Executivo acreano destacou conquistas, reconheceu desafios e citou pontos que poderiam ter sido aprimorados.

“A transparência sempre fez parte do meu perfil, mesmo quando a verdade não era confortável. Tivemos uma equipe alinhada, embora a comunicação tenha sido um desafio. O alinhamento interno foi muito satisfatório. Estar no Executivo é algo que exige entrega, e isso tem sido demonstrado. A aprovação positiva que estamos recebendo não é mérito apenas do governador, mas do trabalho conjunto da equipe. É muito gratificante ver as coisas acontecendo como estou vendo.”

Segundo ele, essas iniciativas são fundamentais para garantir a presença efetiva do Estado em áreas vulneráveis.

Sobre as obras estruturantes, o governador destacou que há previsão de entregas importantes, como a Ponte da Sibéria, em Xapuri, ainda no mês de novembro, além da Nova Maternidade e dos viadutos das avenidas Ceará e Corrente.

Ele esclareceu ainda que os pedidos de empréstimo encaminhados à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) já estavam previstos em seu plano de governo e serão destinados à continuidade das principais obras do estado.

“O Palácio Rio Branco está nos ajustes finais e será entregue antes do Natal. É muita obra sendo feita. Por onde você anda, há intervenções que realmente atendem às necessidades da população. Uma das questões que sempre mexeu muito comigo foi a passarela sobre o Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo, que liga o aeródromo à sede da cidade. Imagine um paciente precisando ser removido e enfrentando essa dificuldade. Estamos em 2025, e situações como essa precisam ser superadas. São obras que melhoram a infraestrutura de cada região e fazem a diferença na vida das pessoas.”

Outro ponto enfatizado pelo governador Gladson Camelí durante entrevista ao portal Contilnet foi a saúde financeira do Estado. Ele afirmou que todas as decisões tomadas ao longo de sua gestão foram baseadas em estudos técnicos, com o objetivo de manter as contas públicas alinhadas e dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Ele explicou que medidas como o chamamento de concursos públicos e a aprovação de planos de cargos e carreiras são avaliadas com cautela, sempre considerando o impacto nas finanças estaduais. Segundo ele, o compromisso é não ultrapassar o limite prudencial e entregar o governo com organização fiscal.

“Será uma surpresa para mim se não conseguirmos entregar o Estado com as contas equilibradas, dentro da LRF, para que possamos continuar discutindo com as categorias. Quero pedir paciência àqueles que fizeram concurso público e estão aguardando, porque precisamos ter muita responsabilidade com as ações que tomamos. Acredito que, no próximo levantamento, estaremos com as contas equilibradas e, dentro das condições, poderemos conceder o que for possível no ano que vem”, afirmou o governador.

Ao final da entrevista, governador fez uma avaliação positiva de seus dois mandatos, destacando áreas estratégicas que, segundo ele, garantem serviços essenciais à população e contribuem para a redução das desigualdades sociais.

“Graças a Deus, só tenho a agradecer. Estamos tendo êxito no plano de governo que apresentei à sociedade e estamos conseguindo executar. É claro que há dificuldades, mas estamos acompanhando tudo de perto. Avançamos em saúde, educação e segurança pública, no fortalecimento do agronegócio, na industrialização e na infraestrutura. Acrescento também as unidades habitacionais e o equilíbrio das finanças do Estado. Vou repetir: tinha dado certo, deu certo e vai se comprovar. Consegui cumprir esses dois mandatos”, concluiu.

Prêmio de Comunicação

Durante a entrevista, o governador destacou o 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Estado – Marcos Vicentti, que tem como objetivo reconhecer os melhores trabalhos jornalísticos sobre a atuação do poder público na sociedade.

O prazo para veiculação dos conteúdos que podem ser inscritos termina em 31 de outubro. Os interessados poderão concorrer nas categorias Áudio, Foto, Videojornalismo, Texto e Estudante. A novidade desta edição é a inclusão da categoria Foto Amadora, além do aumento no valor das premiações: os primeiros colocados nas categorias profissionais receberão R$ 17 mil, ante os R$ 15 mil das edições anteriores.

As inscrições estarão abertas de 20 a 31 de outubro, até às 23h59 (horário local), e poderão ser feitas por trabalhos publicados entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2025. A cerimônia de premiação será realizada no dia 27 de novembro, às 19h30, no Afa Jardim, em Rio Branco, reunindo profissionais da imprensa acreana para a divulgação dos vencedores.

Camelí ressaltou o papel essencial dos comunicadores na garantia de direitos e no acesso à informação. “Esse é um trabalho muito importante da nossa Secretaria de Comunicação, que reconhece o papel fundamental dos comunicadores na sociedade. Os jornalistas salvam vidas, ajudam a disseminar informações essenciais para que alcancemos o maior número de pessoas. Durante a pandemia, vimos como a imprensa foi decisiva. Informação salva vidas, e este prêmio é um reconhecimento merecido a todos esses profissionais”, enfatizou.

