Governo altera a data de vigência do decreto sobre suspensão de realização de eventos

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Acre, o governador Gladson Cameli alterou nesta sexta-feira, 4, o decreto nº 10.987, de 1º de fevereiro de 2022, que trata da suspensão de eventos sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares, públicos ou particulares, destinados a público superior a 300 pessoas, com ou sem assento. A alteração corresponde ao período de vigência, que passa a ser a partir do dia 7 de fevereiro e continua até 31 de março.

No decreto anterior, a vigência teve o início estabelecido para o dia 2 de fevereiro. A medida foi determinada devido ao crescente número de casos confirmados de infecção por coronavírus. De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), foram registrados no estado mais 2.148 casos de infecção por coronavírus. O número de infectados subiu para 105.014 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 286.365 notificações de contaminação pela doença, sendo que 180.506 casos foram descartados e 845 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 92.685 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 86 seguiam internadas.

Diário Oficial – decreto nº 10.987

