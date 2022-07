Governo anuncia antecipação do 13º salário para semana da ExpoAcre: “Aquecer a economia”

O governador Gladson Cameli participou do lançamento oficial da programação da feira/Foto: ContilNet

Durante apresentação da identidade visual e da programação oficial da ExpoAcre 2022, em coletiva à imprensa concedida nesta segunda-feira (9), o governador Gladson Cameli deu boas notícias para os acreanos.

Uma delas tem a ver com a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos ativos e inativos do Estado para a primeira semana do evento.

O evento contou com a participação de diversas lideranças/Foto: ContilNet

“Já quero anunciar aqui essa notícia especial. Vamos beneficiar os nossos servidores e aquecer a economia com a antecipação da primeira parcela do 13º salário para a primeira semana da ExpoAcre. Aproveitem”, destacou o chefe do executivo.

Gladson argumentou que muitos são contrários à antecipação, mas disse que a aplicação do dinheiro fica a critério dos trabalhadores.

“Tem gente que não gostou da notícia, mas se algum servidor não quiser gastar o dinheiro, os bancos estão aí para isso. Guardem e gastem em outro momento”, continuou.

A ExpoAcre acontecerá entre os dias 30 de julho e 7 de agosto. O governador prometeu que o evento será o maior dos últimos anos.

“Conto com vocês para fazer a maior ExpoAcre dos últimos anos. Vamos juntos”, finalizou.

A coletiva à imprensa contou com a participação de diversos secretários e figuras da iniciativa privada.

