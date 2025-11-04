Governo apresenta propostas para indicação de emendas parlamentares ao orçamento da União





O governo do Acre apresentou as suas propostas prioritárias para a obtenção de recursos via emendas parlamentares ao Orçamento da União de 2026 em reunião da bancada federal do estado, nesta segunda-feira, 3, em Brasília. As reivindicações foram entregues pela Secretaria de Planejamento (Seplan) e reforçadas pela Representação do Governo em Brasília (Repac), por meio dos secretários Ricardo Brandão e Fabio Rueda.

“O objetivo é que o Estado possa executar a sua política de desenvolvimento regional com o olhar individualizado para os municípios e para as políticas estruturantes do estado como um todo, que possa executar uma agenda de desenvolvimento a longo prazo sem perder o olhar e a sensibilidade em relação às demandas da população e dos municípios”, explicou o secretário Ricardo Brandão.

As iniciativas integram o Caderno de Propostas do governo e abrangem 17 propostas de emendas de bancada, no valor de R$ 373,6 milhões, e 30 propostas de emendas individuais, totalizando R$ 189,9 milhões. O documento foi enviado por e-mail para os senadores e deputados e entregue presencialmente aos parlamentares pelo secretário Fabio Rueda a pedido de Brandão no encontro, que também reuniu representantes de órgãos federais e de prefeituras municipais.

Rueda destacou a importância da união de forças da bancada federal, do governo do Estado e dos municípios para atendimento às demandas da população. “Assim a gente pode entender quais são as necessidades, equacionar os recursos da bancada federal de maneira ordenada e combinada com todos os agentes, que possam fazer com que essas soluções sejam levadas na ponta de cada um dos municípios”, disse ele.

As propostas

As propostas do governo buscam recursos para diversas áreas como saúde, segurança, educação e transporte abrangendo a capital e o interior do estado. Entre elas estão a quarta etapa das obras da nova maternidade de Rio Branco e a terceira etapa do Arco Metropolitano, também na capital, todas em execução, além da implantação de usinas de resíduos sólidos em municípios do Alto Acre e do Juruá, para resolver o problema dos lixões e atender às exigências legais na área.

A necessidade de solucionar o problema dos lixões nos municípios e a destinação de recursos para o estado visando à instalação de usinas de tratamento de resíduos sólidos nas regiões do estado foi defendida inclusive por prefeitos presentes à reunião como Rodrigo Damasceno, de Tarauacá, e Jerry Correia, de Assis Brasil, que também defenderam esse tipo de ação para pavimentação urbana nos municípios.

O pedido foi reforçado pelo prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalon, que ressaltou a importância da ação conjunta de governo estadual e prefeituras, como no caso da solução do problema dos lixões. “Agradecemos imensamente a postura do governo do estado, preocupado em fazer com parceria com os municípios para resolver problemas crônicos”, afirmou.

Ainda nesta terça-feira a bancada se reunirá para debater e definir o atendimento às solicitações de integrantes do governo estadual, municipais e federal.

