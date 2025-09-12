Governo divulga lista dos finalistas da 3ª edição do concurso Qualicafé





O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), divulgou nesta sexta-feira, 12, a relação, em ordem alfabética, dos 15 finalistas do 3º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre (Qualicafé), que seguem para a fase final do certame.

Ao todo, 48 produtores se inscreveram; destes, 38 foram habilitados e tiveram suas amostras avaliadas nas fases sensorial e física. Dos avaliados, 15 avançaram para a etapa final. A premiação será realizada no dia 10 de outubro, em Rio Branco. Os nove primeiros colocados receberão premiação, e todos os 15 finalistas terão a oportunidade de participar da Semana Internacional do Café (SIC), em novembro deste ano, em Belo Horizonte (MG).

Para o secretário de Agricultura, Luís Tchê, a 3ª edição do Qualicafé é um divisor de águas em relação às anteriores. “Esta é a primeira vez que todas as fases do concurso foram realizadas aqui, sem precisar levar amostras para outros estados. Ao longo desses três anos, a Seagri vem realizando capacitações com os produtores, e hoje nós observamos que já está dando resultados. Com certeza teremos notas fantásticas. Queremos parabenizar todos os 38 inscritos no concurso. Nossa intenção é valorizar o nosso produtor e incentivar a cadeia produtiva do café”, afirmou.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é parceiro do governo do Acre na realização do Concurso e tem investido no apoio aos cafeicultores acreanos com a assinatura de um convênio de R$ 2,2 milhões.

“O Sebrae está junto aos produtores de café, apoiando na gestão dos negócios e na abertura de novos mercados, com o objetivo de fortalecer toda a cadeia produtiva. Este concurso é fundamental nesse processo, pois incentiva a produção de cafés de alta qualidade, estimula práticas agrícolas sustentáveis e ajuda a consolidar a cultura do café no nosso estado”, o diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos.

O provador de café, Janderson Dazelen, de Rondônia, ressaltou que os cafés acreanos não apenas surpreenderam pela qualidade da bebida, mas também pelo valor agregado à história de sua produção.

“A qualidade de bebida nos surpreendeu. A maioria das amostras inscritas alcançou pontuações altíssimas, mostrando cafés de altíssima qualidade. Isso é resultado da espécie robusta associada ao terroir da Amazônia [aspecto no solo, clima e vegetação] e ao trabalho cuidadoso dos produtores. Além de apresentarem doçura, acidez, corpo e equilíbrio, esses cafés carregam a história de onde e como foram produzidos, o que traz uma característica única e agrega ainda mais valor”, destacou.

O concurso Qualicafé é uma realização do governo do Acre, por meio da Seagri, em parceria com o Sebrae e o Idaf, com patrocínio das seguintes instituições e empresas: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); MaquiParts Comércio, Importação e Exportação; J.S. Costa; Budny Indústria e Comércio; Café Contri Importação e Exportação; Comércio G. Agro; Palini & Alves; Belrio Comércio de Máquinas e Equipamentos; e Ferlim Indústria e Comércio – Vovó Pureza.

Lista dos finalistas (em ordem alfabética):

Daniel da Silva Cardoso – Porto Acre Elizângela Barbosa da Silva – Brasileia Felipe de Lara Caffer – Acrelândia Francisco das Chagas Cardoso – Assis Brasil Francisco Romoaldo da Silva – Mâncio Lima Gabriela de Freitas Tavares – Rio Branco José Sebastião de Oliveira – Xapuri Lucas Silva dos Santos – Brasileia Luiz Ferreira das Chagas – Cruzeiro do Sul Marcos Araújo Lima – Cruzeiro do Sul Maria do Socorro Pontes de Souza – Porto Acre Patrick Souza da Silva – Porto Acre Raimundo Nascimento da Silva – Acrelândia Valderi da Silva Cunha – Assis Brasil Vanderlei de Lara – Acrelândia

