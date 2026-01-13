Governo divulga período de rematrícula da Escola de Música do Acre





A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio da Escola de Música do Acre (Emac), realiza o período de rematrícula presencial dos alunos entre os dias 12 e 15 de janeiro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, na sede da instituição, em Rio Branco.

O processo é destinado a todos os estudantes, de todas as turmas e turnos. Aqueles que mudaram de endereço devem apresentar comprovante de residência atualizado. Quem estiver fora do município nesse período deve entrar em contato com a escola. No caso de menores de idade, é obrigatória a presença do responsável legal, portando a carteira de identidade.

O ano letivo da Emac tem previsão para se iniciar no dia 23 de fevereiro.

A instituição está localizada na Avenida Central, n° 92, Conjunto Tucumã II, próximo ao Parque Tucumã. Para mais informações ou esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

