Governo divulga resultado da 4ª edição do Programa Jovem Parlamentar Acreano





O resultado das eleições da 4ª edição do Programa Jovem Parlamentar Acreano (PJPA) foi publicado nesta quarta-feira, 10, no Diário Oficial do Estado. Alunos de 24 escolas da rede pública participaram do processo eleitoral realizado na sexta-feira, 5, escolhendo os estudantes que irão representar suas unidades de ensino na vivência do processo legislativo em 2025.

O Programa Jovem Parlamentar é desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), por meio da Escola do Legislativo Deputado Edson Cadaxo (ELA), em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). A iniciativa tem o objetivo de aproximar os jovens da prática democrática e fortalecer o protagonismo estudantil.

De acordo com a chefe da Divisão de Assessoramento Escolar e Assuntos Estudantis da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), Euresty Abreu, o resultado desta edição reforça o engajamento crescente das escolas.

“O que mais nos chamou a atenção foi o envolvimento e o empenho das escolas em todo o processo, além do crescimento significativo da participação das escolas do campo, que demonstra o alcance e a importância do programa em diferentes realidades”, destaca.

Entre os eleitos, a estudante Ana Flávia de Lima, da Escola Central do Andirá, de Porto Acre, destacou a importância da oportunidade.

“Representar minha escola é dar voz aos estudantes e mostrar que podemos participar das decisões que impactam nossa comunidade. É uma oportunidade de aprender e fazer a diferença”, avaliou.

De Feijó, a aluna Jamily do Nascimento, eleita pela Escola Vicente Brito de Sousa, mencionou o aprendizado adquirido durante todo o processo eleitoral: “Participar deste processo foi muito enriquecedor. Aprendi mais sobre democracia na escola e reforcei minha responsabilidade como representante”.

Resultado das eleições – Lista dos eleitos (24 escolas)

