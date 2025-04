Governo do Acre conclui novo acesso e balsa entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves volta a operar

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), concluiu nesta segunda-feira, 31, os serviços de construção da nova rampa de acesso para a balsa que opera no Rio Juruá, na região do porto de Rodrigues Alves. O trabalho visa solucionar os problemas de atracação causados pelo acúmulo de areia, permitindo que a embarcação volte a operar normalmente.

“Tivemos que enfrentar um grande volume de chuvas, o que tornou o solo ainda mais instável e exigiu mais tempo para a conclusão do serviço. Nossa equipe trabalhou continuamente para garantir um acesso seguro e viável para a balsa, mas seguimos monitorando a situação devido às condições climáticas”, explicou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Desde o início da obra, as equipes atuaram na limpeza da área e na retirada do material mole acumulado. A nova rampa foi finalizada com a aplicação de barro Tabatinga e material vegetal, garantindo melhores condições de tráfego, mesmo em períodos de chuva.

A presidente do Deracre afirmou que a operação contou com uma escavadeira, um trator de esteira, uma pá carregadeira e quatro caçambas. Além da rampa principal, o Deracre também construiu um novo acesso para embarcações menores, atendendo a uma solicitação dos proprietários e condutores dessas embarcações.

Com a conclusão dos trabalhos, a travessia gratuita entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves foi normalizada, garantindo mais segurança e mobilidade para a população da região.













