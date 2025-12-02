Governo do Acre promove empreendedorismo no Juruá com capacitação sobre comércio exterior

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), promove nesta terça-feira, 2, uma capacitação para empreendedores, profissionais e estudantes que desejam atuar no cenário do comércio exterior e da logística internacional. Transmitida diretamente de Rio Branco pelo canal oficial do governo no YouTube, os inscritos de Cruzeiro do Sul acompanham a atividade na sede local da Seict. A atividade, que se estende até as 17h, visa fortalecer o ambiente de negócios no estado e ampliar a inserção de empresas acreanas no mercado global.
O curso aborda, de maneira prática e aplicada, os principais procedimentos de importação e exportação, incluindo etapas documentais, exigências de órgãos reguladores, regimes aduaneiros e análise de custos, além de estratégias para a tomada de decisões rápidas e seguras. Outro eixo importante refere-se à logística internacional, com foco nas particularidades das fronteiras acreanas com o Peru e a Bolívia, abordando os diferentes modais de transporte, rotas comerciais, infraestrutura disponível e mecanismos para otimizar o fluxo transfronteiriço de mercadorias.
Durante a atividade, os participantes se aprofundam em conteúdos sobre operações de câmbio e processos financeiros vinculados ao comércio exterior, bem como noções práticas de marketing internacional, além de orientação sobre como posicionar produtos e serviços acreanos de forma competitiva em mercados vizinhos. O curso ainda destaca as principais dificuldades enfrentadas na região, como burocracias, entraves logísticos e limitações operacionais, apresentando soluções ágeis e estratégias eficientes para superar cada etapa com maior celeridade.
Entre os participantes, o consultor e empreendedor Jéfferson Moreira ressaltou a importância de atividades nessa temática: “Acredito que esta capacitação é uma grande oportunidade que trará benefícios significativos para a nossa classe empresarial, impulsionando seu desenvolvimento. A região possui grande potencial para a importação e exportação, o que agregará valor. Considero que a região ainda tem muito a se desenvolver, e precisamos ter os conhecimentos necessários para avançarmos”, destacou.
Estudante e empreendedor, José Carlos Pedrosa apontou entusiasmo em participar do curso e adquirir novos conhecimentos que o ajudarão em seus empreendimentos: “Quem atua nesse ramo sabe o quanto o mercado brasileiro é competitivo. Acredito ser fundamental buscar produtos diretamente na fonte, em outros países, e essa capacitação torna-se essencial, visto que muitos ainda desconhecem os procedimentos de importação e exportação. A falta de informação pode gerar custos adicionais, inclusive o pagamento de taxas no Brasil”, observou.
O coordenador da Seict no Juruá, Alcy Costa, destacou a relevância e os objetivos do curso: “Essa capacitação é voltada para jovens empreendedores, indústrias e o comércio em geral. O curso visa orientar sobre os procedimentos e desafios inerentes à internacionalização. O objetivo é fomentar, na juventude, nos empreendedores e nas indústrias do estado, a criação de estratégias para o acesso ao mercado externo”.
Para o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, o atual momento econômico do Acre mostra indicadores positivos, mostrando uma crescente nos últimos anos, e isso se dá pela liberdade e o apoio do governador Gladson Camelí, sempre mobilizando e encorajando os empreendedores a investirem e acreditarem no Acre.
Ainda em sua fala de apresentação, Mesquita exaltou a realização da capacitação, que integra as ações de fortalecimento do ambiente de negócios no Vale do Juruá e em todo o estado: “A iniciativa reforça o compromisso do Acre em fortalecer o desenvolvimento econômico regional, ampliando a qualificação técnica e promovendo novas oportunidades de negócios além das fronteiras”.
