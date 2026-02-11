Governo do Acre reforça quadro da Educação com posse de novos professores e servidores administrativos





O governo do Acre fortaleceu mais uma vez o quadro de profissionais da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) com a cerimônia de posse de novos professores e servidores de apoio administrativo, na tarde desta terça-feira, 10. A ação integra a 3ª convocação da cerimônia de posse de novos profissionais da educação.

O evento foi realizado no auditório do Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, e ocorreu simultaneamente em todos os municípios do estado. Ao todo, foram empossados 571 novos profissionais, sendo 71 professores e 500 servidores de apoio administrativo, reforçando o quadro efetivo da Educação Básica do Estado do Acre.

Em Rio Branco, a cerimônia contemplou 49 professores e 195 servidores de apoio administrativo. A iniciativa é fruto de uma ação conjunta entre a SEE e a Secretaria de Estado de Administração (Sead), com o objetivo de recompor e fortalecer a rede estadual de ensino.

A ação integra o maior concurso público já realizado na história da educação acreana, que ofertou 3 mil vagas. Somente por meio da educação estadual, já foram convocados 2.614 profissionais aprovados, representando um investimento de quase R$ 222 milhões.

Durante a cerimônia, o governador Gladson Camelí destacou que o momento representa um marco histórico para o estado e um dos maiores investimentos sociais da atual gestão.

“Estamos vivendo um momento histórico, efetivando as contratações de novos professores e servidores aprovados no maior concurso público já realizado em nosso estado. Qualquer governo que investe em educação está fazendo o maior investimento social que uma gestão pública pode fazer, porque esse é o caminho para garantir um futuro promissor para nossas crianças e jovens”, afirmou o governador.

O governador do Acre também se dirigiu diretamente aos novos servidores, destacando a responsabilidade assumida a partir da posse. “As crianças e os jovens do Acre dependerão do esforço e da dedicação de cada um de vocês. É uma grande responsabilidade, mas ninguém faz nada sozinho. Por isso, agradeço a toda a equipe de governo que tornou esse momento possível”, disse.

Valorização da gestão

Durante o discurso, Gladson Camelí agradeceu ao secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, ao secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, e ao secretário de Planejamento e Gestão, coronel Ricardo Brandão, pelo empenho na viabilização das convocações, além do apoio da Assembleia Legislativa, da bancada federal e da vice-governadora Mailza Assis.

O governador destacou ainda que, ao longo da gestão, cerca de 8 mil servidores efetivos já foram contratados em diversas áreas do serviço público, com pagamentos e direitos mantidos em dia, reforçando o compromisso com a valorização dos servidores e com o desenvolvimento social do estado.

Distribuição dos profissionais por município

Acrelândia: 12 servidores de Apoio Administrativo;

Assis Brasil: 9 servidores de Apoio Administrativo;

Brasileia: 10 servidores de Apoio Administrativo e 2 professores de Química;

Bujari: 13 servidores de Apoio Administrativo;

Capixaba: 5 servidores de Apoio Administrativo;

Cruzeiro do Sul: 88 servidores de Apoio Administrativo, 6 professores de Química e 3 professores de Sociologia;

Epitaciolândia: 6 servidores de Apoio Administrativo e 4 professores de Química;

Feijó: 16 servidores de Apoio Administrativo;

Jordão: 3 servidores de Apoio Administrativo;

Mâncio Lima: 11 servidores de Apoio Administrativo;

Manoel Urbano: 5 servidores de Apoio Administrativo, 1 professor de Química e 1 professor de Sociologia;

Marechal Thaumaturgo: 3 servidores de Apoio Administrativo;

Plácido de Castro: 11 servidores de Apoio Administrativo;

Porto Acre: 16 servidores de Apoio Administrativo;

Porto Walter: 5 servidores de Apoio Administrativo;

Rio Branco: 195 servidores de Apoio Administrativo, 41 professores de Química e 8 professores de Sociologia;

Rodrigues Alves: 16 servidores de Apoio Administrativo;

Santa Rosa do Purus: 2 servidores de Apoio Administrativo;

Sena Madureira: 23 servidores de Apoio Administrativo, 2 professores de Química e 1 professor de Sociologia;

Senador Guiomard: 25 servidores de Apoio Administrativo;

Tarauacá: 16 servidores de Apoio Administrativo e 1 professor de Sociologia;

Xapuri: 16 servidores de Apoio Administrativo.

“A escola clama por vocês”, declarou o titular da SEE, Aberson Carvalho, durante a cerimônia ao receber os novos empossados. “Fazer educação é um grande desafio, mas estamos mostrando que é possível, com o Estado presente nos quatro cantos do Acre. Modernizamos a educação, estamos equipando as escolas com profissionais capacitados e com tecnologias adequadas para um ensino de ponta”, afirmou.

Aberson Carvalho destacou também o cumprimento das metas do plano de governo. “Temos orgulho de dizer que já cumprimos cerca de 80% das metas da educação previstas no nosso plano de governo, o que demonstra o compromisso da gestão com um ensino de qualidade”, enfatizou.

Ao final, o secretário parabenizou os novos servidores e reconheceu o esforço de cada um. “Parabéns a todos que estão assumindo hoje. Sabemos que vocês passaram por momentos difíceis, mas se dedicaram e perseveraram. O sonho de vocês também é o sonho de toda a equipe de governo, que está sendo realizado neste momento”, concluiu.

Realização de sonhos

Para a jovem Laisa Batista, de 25 anos, empossada para o cargo de apoio administrativo, o momento representa a superação de um grande desafio pessoal e profissional. “Esse concurso foi uma grande conquista na minha vida. Foi um dos mais concorridos e, aqui na região, existe muito essa cultura do concurseiro, então passar nele é motivo de muito orgulho”.

A jovem dedica e agradece: “Chegar até aqui só foi possível graças ao incentivo da minha família, especialmente do meu pai, que é servidor público no Ceará e sempre me inspirou a correr atrás dos meus objetivos”.

Outra profissional que passa a integrar o quadro de apoio administrativo da educação estadual é Luma Oliveira, também de 25 anos. Para ela, a posse simboliza segurança e responsabilidade social. “É uma alegria muito grande conquistar essa estabilidade, porque isso me dá segurança para planejar meu futuro. Esse resultado é fruto de muito estudo e dedicação desde 2018, e graças a Deus deu tudo certo”, comemorou.

O novo servidor Vitor Hugo Calixto também celebrou a realização de um sonho que começou ainda no início da preparação para o concurso. “A posse é uma etapa que sonhamos desde quando começamos a estudar e chegar até aqui é a realização de um grande sonho. A partir de agora vamos somar ao trabalho do Estado, com os demais servidores, na missão de melhorar tanto a educação quanto o serviço público”, ressaltou.

Victor Hugo ainda parabenizou a gestão estadual pelo investimento na valorização do funcionalismo. “Parabenizo o governador por impulsionar a nomeação de servidores em várias áreas, sempre com um olhar cuidadoso para o servidor público”, completou.

A posse dos novos servidores representa avanços significativos para a rede estadual de ensino, garantindo mais professores em sala de aula, melhor atendimento aos alunos e maior investimento na educação pública, fortalecendo o compromisso do governo do Acre com o desenvolvimento educacional em todas as regiões do estado.





























The post Governo do Acre reforça quadro da Educação com posse de novos professores e servidores administrativos appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...