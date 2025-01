Governo do Acre solicita apoio do Ministério do Turismo para realização de edição histórica da Expoacre

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Agricultura (Seagri) e de Turismo e Empreendedorismo (Sete), oficializou o pedido de apoio financeiro ao Ministério do Turismo (MTur) para a realização da 50ª edição da Expoacre, marcada para 2025. Em ofício assinado pelos secretários de Agricultura, José Luís Tchê, e de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, o Estado destaca a relevância da parceria com o ministério, que já foi fundamental para o sucesso da edição anterior.

A Expoacre Juruá acontecerá em Cruzeiro do Sul em julho de 2025, enquanto a Expoacre Rio Branco será realizada em agosto. Ambas as feiras prometem atrair grande público e movimentar a economia local, com destaque para o pedido de contratação de quatro atrações nacionais – duas para cada evento.

A edição de 2024 foi considerada um marco, gerando mais de R$ 391 milhões em negócios. Para 2025, o Estado planeja transformar a celebração em um evento especial, consolidando ainda mais a Expoacre como uma plataforma de desenvolvimento econômico, social e cultural da região.

“O cinquentenário da Expoacre é um marco na história do nosso estado e está sendo planejado com muito cuidado desde o final do ano passado, por determinação do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis. Estamos empenhados em fazer desta edição algo especial não apenas em Rio Branco, mas também em Cruzeiro do Sul”, afirmou o secretário de Agricultura, José Luís Tchê. Ele destacou que as tratativas junto ao Ministério do Turismo para garantir atrações de peso começaram e que o evento contará com muitas novidades, como exposições de cacau, café, mel e pecuária, além da tradicional vitrine tecnológica em parceria com entidades parceiras. “Nosso objetivo é entregar à população uma festa à altura dos 50 anos da nossa história, celebrando o agronegócio, a cultura e o desenvolvimento do Acre”, completou.

“O apoio do governo federal, por meio do Ministério do Turismo, é indispensável para a realização da 50ª edição da Expoacre, que é uma edição comemorativa de aniversário, ainda mais especial que nos anos anteriores. Em 2024, já houve uma parceria com o Ministério, que foi fundamental para o sucesso daquela edição e, com certeza, será ainda mais em 2025, visto que a ExpoAcre é a maior feira do estado que, além de movimentar a economia, possibilita o aumento do fluxo de turistas”, afirmou o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, que completou afirmando: “Na feira, a Sete também marca presença com a divulgação de pontos turísticos do estado, como o Rio Croa e a Serra do Divisor, além de outros destinos. Na área do empreendedorismo, a Casa do Artesanato também está sempre presente nas edições das feiras, trazendo peças de artesãos acreanos para exposição e comercialização durante a feira”.

Com um legado que ultrapassa cinco décadas, a Expoacre reafirma seu papel como vitrine do agronegócio e da cultura acreana, esperando novamente impulsionar negócios e fortalecer a identidade do estado.

