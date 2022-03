Governo do Estado define entrega de obras e anuncia pacote de investimentos

O mês de março será marcado por uma série de entrega de obras e grandes investimentos por parte do governo do Acre nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico e esporte. Todo esse empenho reforça o compromisso da administração de Gladson Cameli com o desenvolvimento do estado e a melhoria da qualidade de vida da população.

Após mais de uma década em obras, o governo inaugurará a última etapa do Pronto-Socorro de Rio Branco. O maior hospital de urgência e emergência do Acre contará com mais 120 leitos de enfermaria para ampliar o atendimento aos pacientes. O investimento na nova ala é de R$ 9,4 milhões.

Governo do Estado entregará em março a última etapa do novo Pronto-Socorro de Rio Branco. Nova ala contará com 54 leitos de enfermaria. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Ainda na capital, serão entregues os serviços de pavimentação em tijolo, drenagem, calçada e meio-fio com sarjeta nos bairros Benfica, Canaã e Portal da Amazônia. Na Cidade do Povo, os moradores serão contemplados com um centro comunitário. Haverá também a reinauguração da brinquedoteca do Hospital da Criança.

Em Cruzeiro do Sul, o Estado entregará a reforma do Polo Naval, Polo Moveleiro, Colônia de Pescadores e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de um reservatório elevado com capacidade para 60 mil metros cúbicos de água no bairro Aeroporto Velho, assegurando melhorias na distribuição e abastecimento da comunidade.

Hospital Dr. Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, recebeu R$ 4 milhões em investimentos por parte do governo acreano. Foto: Cedida

Em Mâncio Lima, o governo inaugurará a ampliação do Hospital Estadual Dr. Abel Pinheiro. Com recursos próprios, o Estado investiu R$ 4 milhões no local, que será referência no atendimento para cerca de 20 mil pessoas. A partir deste mês, Xapuri contará com unidade própria da Defensoria Pública Estadual e a presença permanente de um defensor público.

Mais investimentos em todas as regiões do estado

Nos próximos dias, diversas ordens de serviço serão dadas pelo governador Gladson Cameli. São obras em todas as regiões do estado. Destaque para o programa estadual de pavimentação de ruas. O governo investirá R$ 30 milhões na melhoria das vias urbanas da capital e interior.

O pacote contempla a construção de creches, quadras de grama sintética, sistemas de abastecimento de água, centro de treinamento esportivo, sede da Colônia de Pescadores de Rio Branco e Centro Administrativo de Brasileia, entre outras obras.

Neste sábado, 5, governador assinará a ordem de serviço para construção da Ponte da Sibéria, em Xapuri. Arte: Deracre

Neste sábado, 5, o governador Gladson Cameli assinará a ordem de serviço para a construção da Ponte da Sibéria. Uma obra histórica, aguardada há muitos anos pela população de Xapuri. Orçada em R$ 40 milhões, a futura estrutura sobre o Rio Acre possuirá 340 metros de extensão, facilitando o acesso entre os dois distritos da cidade. No mesmo dia, será autorizado ainda o início do novo cercamento do aeródromo do município.

Na capital, o governo abrirá licitação para a construção da orla do bairro Quinze. Orçada em R$ 18 milhões, a benfeitoria conterá a erosão do Rio Acre naquela região e trará mais uma opção de lazer. Os recursos já estão assegurados e são provenientes de emenda parlamentar da deputada federal Wanda Milani.

Governo abrirá licitação do viaduto entre as avenidas Ceará e Getúlio Vargas, em Rio Branco Arte: Sedur

Outra grande obra que será posta para concorrência pública é o viaduto no cruzamento das avenidas Ceará e Getúlio Vargas. A intervenção representa um marco na mobilidade urbana e será fundamental para dar mais fluidez ao trânsito na região central, principalmente nos horários de pico. Serão R$ 22 milhões em investimentos garantidos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick.

