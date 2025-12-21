Governo e Ifac entregam brinquedos e kits de higiene a crianças em tratamento de saúde





Uma iniciativa que aquece o coração proporcionou, na manhã deste domingo, 21, um momento especial para pacientes do Hospital da Criança. Na atividade, a vice-governadora Mailza Assis, junto ao Instituto Federal do Acre (Ifac), realizou a entrega de brinquedos, kits de higiene e outras programações para servidores, familiares e crianças em tratamento na unidade.

A parceria entre governo e Ifac visa contribuir para a melhoria das condições de higiene, acolhimento e humanização do atendimento, além de promover momentos de cuidado, atenção e solidariedade às mães, servidoras e ao público em geral, reforçando o compromisso social das instituições envolvidas. Para a vice-governadora, trata-se de uma proposta que fortalece o acolhimento de familiares e crianças internadas e leva o espírito natalino como forma de apoio.

“Um momento mais que especial, porque além de todo atendimento às pessoas que mais precisam, às crianças em vulnerabilidade social, hoje nós estamos trazendo o atendimento para as crianças que estão em tratamento de saúde, que estão internadas, que provavelmente não passarão o Natal em casa, em família”, explicou.

Mailza também agradeceu à equipe do Ifac que arrecadou os itens e ressaltou o envolvimento dos participantes: “Então eu quero agradecer a toda a equipe que participou, os corredores que participaram, da equipe do Ifac que arrecadou alimentos, brinquedos e kits de higiene, que são fundamentais para que a vida deles aqui seja mais confortável”, completou.

Os recursos utilizados para a realização da atividade solidária são oriundos da arrecadação da Corrida do Ifac, realizada no dia 14, evento que mobilizou a comunidade em prol de causas sociais. O reitor Fábio Storch pontuou que, além de incentivar o esporte, a 3ª corrida leva solidariedade.

“Numa parceria com a vice-governadora e com os Correios, nós estamos trazendo esperança e alegria para o Hospital da Criança. E a gente está muito feliz. Queria agradecer ao governo do Estado, na pessoa da nossa vice-governadora, aos Correios, a todos os nossos parceiros, a você que participou da nossa corrida e desejar também um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos”, afirmou.

A ação também é voltada à promoção do bem-estar, do cuidado humanizado e do fortalecimento da rede de apoio às crianças em situação de vulnerabilidade social e de saúde, bem como às suas famílias.

O Hospital atende diariamente crianças e famílias que enfrentam situações de fragilidade emocional, social e econômica.

A gerente Elizabete Rodrigues de Souza, reforça que as mães ficam vulneráveis longe das suas famílias e que a atividade deixa lembranças felizes na memória das crianças durante a internação.

“Esse momento de alegria traz um conforto a elas, renova a esperança delas. Então as próprias crianças ficam muito felizes e tudo isso contribui pra que elas tenham uma estadia mais rápida e, vamos dizer, até que mais feliz dentro do hospital”, afirmou a gerente.

Com a presença do Papai Noel, as crianças puderam interagir com a figura natalina, vivenciar momentos de alegria e abrir os presentes. Na ocasião, a vice-governadora recebeu uma homenagem da 3ª Corrida do Ifac e participou da entrega dos brinquedos às crianças.

Os Correios, outro parceiro fundamental da mobilização, foi representado pela superintendente Heirivanda Dantas Maia, que enfatizou o impacto da ação: “É uma grande satisfação estarmos hoje aqui, em parceria pública, trazermos um pouco de alegria pra essas crianças que estão aqui em recuperação”, declarou.

A iniciativa institucional reafirma o compromisso com a melhoria das condições de higiene, acolhimento e humanização do atendimento, além de promover cuidado, atenção e solidariedade às mães, servidoras e ao público em geral.

Cuidado, carinho e humanização

Pela manhã, mães e colaboradoras tiveram acesso ao Guarda-Roupa Social da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), como forma de oferta de conforto e bem-estar.

Emocionada, Estefânia de Pinho Souza, mãe de Esther Sophie Cavalcante, que se encontra internada em tratamento de crise asmática, avaliou a atividade como gratificante.

“É muito bom porque, como eu vim do Jordão, uma cidade já distante, às vezes a gente não vem com tanta coisa porque não pode nem trazer devido ao excesso de bagagem. E a gente chegar aqui e sentir esse cuidado das pessoas em pensar em quem tá aqui dentro, porque não é fácil”, disse Estefânia.

Naiane de Souza, mãe de Welke de Souza, de 11 anos, contou que veio do município de Feijó para realizar o tratamento do filho de encefalite autoimune.

“Muito importante porque eles saem de um ambiente hospitalar, então é muito importante pra eles. Então isso é necessário pras crianças aqui, que tenha mais momentos assim.”

Naiane também elogiou o suporte oferecido pela unidade: “O tratamento em si aqui no hospital é muito bom. Os profissionais são excelentes, são excepcionais em todos os sentidos. Eles fazem com que as crianças se sintam bem, bem acolhidas, à vontade”, relatou a mãe.































