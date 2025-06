Governo e Senac realizam no Juruá certificação de curso de manicure e pedicure do programa Impacta Mulher

Em ato que envolveu cuidado e promoção de autonomia econômica às mulheres do Vale do Juruá, na tarde desta segunda-feira, 2, em Cruzeiro do Sul, foi realizada a certificação de 12 concludentes do curso profissionalizante de manicure e pedicure, promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A iniciativa visa capacitar meninas e mulheres em vulnerabilidade social e vítimas de violência doméstica, fornecendo meios para que possam se profissionalizar, romper ciclos de violência e reconstruir suas vidas.

A aluna Tainar Menezes ressaltou a importância da iniciativa: “O sentimento é de gratidão à Semulher e também à equipe do Senac. A gente está realizando o sonho de receber um certificado e se qualificar profissionalmente. A gente aprendeu coisas muito importantes na área de manicure e pedicure e na utilização dos materiais; eu não não tinha nenhum conhecimento na área e agora estou bem apta a trabalhar e dar continuidade nesta jornada, que é importante tanto para mim quanto para as demais colegas”.

O curso, que teve duração de oito semanas, foi ministrado pelo Senac. Além da qualificação profissional, as mulheres também contaram, por parte da Semulher, com palestras sobre feminicídio zero, para identificar e saber eliminar qualquer tipo de violência sofrida.

Representando a Semulher, por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher Brasileira do Juruá (Cram) do Vale do Juruá, a psicóloga Ane Monteiro destacou: “Nosso sentimento é de gratidão e de dever cumprido, ao impulsionar essas mulheres para o mercado de trabalho, reafirmando cada vez mais o compromisso do governo do Estado de levar políticas públicas para as mulheres”.

A ministrante do curso, Vanete Lima, detalhou aspectos da formação: “É um curso em que elas aprendem não só técnicas básicas, mas, também a sustentabilidade, como fazer kits de manutenção para futuras clientes, técnicas de tratamento podal, produção de sais e hidratantes, consequentemente aprendem a empreender o próprio negócio e já saem totalmente capacitadas para o mercado de trabalho”.

O Impacta Mulher é um programa que tem como público-alvo meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica. O governo investiu mais de R$ 600 mil, em 2025, em cursos que vão desde a área da beleza até a gastronomia, e o objetivo é alcançar todos os municípios. Desde a sua implementação, o programa já alcançou 11 municípios e mais de 700 mulheres, levando mais oportunidades e qualidade de vida.













