Governo federal entrega títulos de terra a produtores rurais do Acre

Das mãos do presidente da República, Jair Bolsonaro, os agricultores João Domingos Barbosa e Tereza de Freitas Barbosa receberam o tão aguardado título definitivo de regularização fundiária da propriedade onde moram e produzem desde 1990. A entrega ocorreu nesta sexta-feira, 18, no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

Das mãos do presidente Jair Bolsonaro, o casal Antônio Barbosa e Tereza Barbosa recebeu o título definitivo de propriedade rural. Foto: Marcos Vicentti/Secom

O documento garante a posse legal da terra e oportuniza acesso ao crédito bancário para futuros investimentos. “Esse foi um momento de muita felicidade e uma honra receber o título da nossa terra das mãos do presidente. Com o título, vamos poder fazer financiamento para melhorar mais de vida”, disse Tereza.

Outra beneficiada foi a produtora rural Antônia Lobo. Na propriedade que possui no Projeto de Assentamento Benfica, em Senador Guiomard, ela cultiva hortaliças para vender na cidade. “Eu esperava por esse título há muitos anos e, graças a Deus, consegui. Minha terra é pequena, mas é de lá que eu tiro o sustento da minha família”, afirmou.

Agricultora Antônia Lobo também recebeu o documento de regularização fundiária de sua propriedade. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Em sua segunda agenda presidencial no Acre, Jair Bolsonaro concedeu 500 títulos de terra, por meio do Programa Titula Brasil, a produtores rurais de assentamentos e áreas públicas federais. O chefe de Estado falou sobre a importância do documento.

“Hoje, vocês conseguem o que seria uma carta de alforria, conseguem a liberdade. Hoje não devem favor nem obediência a quem quer que seja para ocupar esse pedaço de terra. Esse pequeno lote é de vocês e vocês ficarão com ele até o último dia de suas vidas. A satisfação de produzir em algo que é seu não tem preço. O sorriso nos olhos dos mais humildes conforta os nossos corações”, comentou.

Gladson Cameli agradece apoio do presidente Bolsonaro ao Acre

Na oportunidade, o governador Gladson Cameli agradeceu o presidente pelos investimentos realizados em prol do desenvolvimento do Acre e citou a inauguração da ponte sobre o Rio Madeira. Sobre o evento, o gestor parabenizou a iniciativa, que beneficia centenas de pequenos produtores da agricultura familiar. “Hoje, o governo federal está dando cidadania para quem trabalha e o direito para quem quer produzir”, enfatizou.

Governador Gladson Cameli agradeceu o presidente Jair Bolsonaro pelos investimentos do governo federal em prol do desenvolvimento do Acre. Foto: Diego Gurgel/Secom

O presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Geraldo Melo Filho, lembrou que o governo federal tem alcançado avanços importantes na questão da regularização fundiária. “Queremos dar às famílias condições de viver bem no campo, entregar o título para reconhecer que vocês são os donos das terras”, declarou.

O evento contou ainda com a participação do senador Marcio Bittar; do deputado federal Alan Rick; da deputada federal Wanda Milani; do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; do superintendente regional do Incra, Sérgio Bayum; da titular da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Louise Campos Löw; e do superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre, Getúlio Azevedo; entre outras autoridades.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp