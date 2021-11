Governo Federal repassou mais de R$ 420 bilhões para os estados

Suspensão de dívidas com a União e repasse de valores direto aos caixas dos estados foram algumas das medidas adotadas para combater à crise causada pelo coronavírus.

O Governo Federal vem promovendo diversas medidas de apoio a estados brasileiros desde o início da crise sanitária da Covid-19. Já foram repassados mais de R$ 420 bilhões direto aos caixas dos governos estaduais até 15 de janeiro de 2021. Além disso, o Governo Federal suspendeu as dívidas dos estados com a União e fez o pagamento do Auxílio Emergencial à população.

Veja abaixo os valores diretos (repasses para saúde e outros) e indiretos (suspensão/renegociação de dívidas) para cada estado:

Acre: R$ 6,8 bilhões (só de Auxílio Emergencial, R$ 1,38 BI)

Alagoas: R$ 18,09 BI (Auxílio: R$ 5,46 BI)

Amazonas: R$ 18,5 BI (Auxílio: R$ 6,84 BI)

Amapá: R$ 6,7 BI (Auxílio: R$ 1,47 BI)

Bahia: R$ 67,2 BI (Auxílio: R$ 25,35 BI)

Ceará: R$ 42,5 BI (Auxílio: R$ 15,17 BI)

Distrito Federal: R$ 9,8 BI (Auxílio: R$ 3,45 BI)

Espírito Santo: R$ 16,1 BI (Auxílio: R$ 5,57 BI)

Goiás: R$ 27,1 BI (Auxílio: R$ 9,95 BI)

Maranhão: R$ 36 BI (Auxílio: R$ 11,8 BI)

Mato Grosso: R$ 15,4 BI (Auxílio: R$ 4,96 BI)

Mato Grosso do Sul: R$ 11,9 BI (Auxílio: R$ 3,71 BI)

Minas Gerais: R$ 81,4 BI (Auxílio: R$ 26,96 BI)

Pará: R$ 39,5 BI (Auxílio: R$ 14,71 BI)

Paraíba: R$ 21,2 BI (Auxílio: R$ 6,57 BI)

Paraná: R$ 38,6 BI (Auxílio: R$ 13,7 BI)

Pernambuco: R$ 42,7 BI (Auxílio: R$ 16,2 BI)

Piauí: R$ 19 BI (Auxílio: R$ 5,68 BI)

Rio de Janeiro: R$ 76 BI (Auxílio: R$ 24,94 BI)

Rio Grande do Norte: R$ 18,3 BI (Auxílio: R$ 5,55 BI)

Rondônia: R$ 8,6 BI (Auxílio: R$ 2,64 BI)

Roraima: R$ 5,1 BI (Auxílio: R$ 1,04 BI)

Rio Grande do Sul: R$ 40,9 BI (Auxílio: R$ 12,2 BI)

Santa Catarina: R$ 21,6 BI (Auxílio: R$ 7,22 BI)

Sergipe: R$ 12,9 BI (Auxílio: R$ 3,85 BI)

São Paulo: R$ 135 BI (Auxílio: R$ 55,19 BI)

Tocantins: R$ 10,5 BI (Auxílio: R$ 2,28 BI)

