Governo firma cooperação técnica com Ifac para oferta de curso de licenciatura em Epitaciolândia

WhatsAppFacebookTwitterMessengerLinkedInCompartilhar

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), assinou na manhã desta quinta-feira, 10, um acordo de cooperação técnica com o Instituto Federal do Acre (Ifac) e a Prefeitura de Epitaciolândia, para a oferta do curso de Licenciatura em Química no município.

Prefeito Sérgio Lopes, reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, e Sebastião Flores, pela SEE, assinam o acordo. Foto: cedida

As aulas serão ministradas na Escola Estadual Belo Porvir. A SEE é a responsável pela cessão do espaço físico, como sala de aula, biblioteca e laboratório de informática, entre outros – e para a realização do estágio supervisionado.

Ao Ifac caberá a formação em si e toda a estrutura necessária às atividades de ensino e aprendizagem, bem como o fornecimento do material didático necessário. Já a prefeitura local será parceira no provisionamento de materiais de limpeza, expediente, recursos materiais e humanos de apoio, além da hospedagem e alimentação de servidores a serem deslocados para a execução do curso.

O acordo tem duração de quase cinco anos e meio, podendo ser prorrogado conforme necessidade. Participaram da solenidade de assinatura a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos; o chefe do Departamento de Manutenção da SEE, Sebastião Flores, representando a secretária Socorro Neri; e o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes de Souza.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp