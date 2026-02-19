Noticias da Fonteira

Acre

Governo garante segurança de foliões em Cruzeiro do Sul

fev 19, 2026


“A segurança é prioridade. Todos os anos participo, sempre achei muito seguro, mas neste ano, a segurança está espetacular. O povo tá contribuindo e as autoridades estão fazendo um bom trabalho. Vamos nos divertir com muita paz e respeito”, enalteceu Théo Lins, folião animado na festa de Carnaval em Cruzeiro do Sul.

“Segurança é prioridade e este ano está espetacular”, destacou Théo Lins. Foto: Marcos Santos/Secom

Para manter um ambiente seguro e propício para a festa, o governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e de Saúde (Sesacre), reforçam o apoio à Prefeitura de Cruzeiro do Sul na realização do Carnaval, que se iniciou no sábado,14, e se encerra nesta terça-feira, 17, na Praça Orleir Cameli, no centro da cidade.

Governo reforça a segurança no Carnaval em Cruzeiro do Sul. Foto: Marcos Santos/Secom

A Sejusp, por meio das forças de segurança, atua no reforço do policiamento e auxílio à segurança nas noites festivas, garantindo e preservando a ordem pública.

Além de efetivo no local do evento, agentes de segurança fazem o patrulhamento das ruas do município e realizam ações conjuntas com o Departamento Nacional de Trânsito (Detran), sob a coordenação da 1ª Ciretran de Cruzeiro do Sul, por meio de equipes de educação e fiscalização, que trabalham para garantir fluidez e segurança no trânsito.

Equipe da 1ª Ciretran de Cruzeiro do Sul marca presença no Carnaval. Foto: Marcos Santos/Secom

A chefe da 1º Ciretran, Erissa Lima, ressaltou a importância das abordagens educativas e preventivas, realizadas pela equipe de trânsito: “A educação é feita com um intuito preventivo, agindo na abordagem aos foliões na chegada e no decorrer do evento, a fim de passar as orientações e os cuidados que devem ter antes, durante e depois do Carnaval”.

Para Erissa Lima, a educaçaõ preventiva é primordial para se ter bons resultados. Foto: Dulce Mendonça/Detran AC

Coordenando a Operação Carnaval 2026, o 6º Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul tem à sua disposição um efetivo diário de 50 policiais diretamente envolvidos na segurança da festa carnavalesca, reforçando a segurança nos bairros ao entorno e no local do evento.

No Carnaval, cerca de 50 policiais estão diretamente envolvidos na segurança. Foto: Marcos Santos/Secom

O subcomandante da Polícia Militar na região do Juruá, capitão Thales Campos, destacou as ações até o momento:  “Da segunda noite em diante, o público compareceu em maior número e reforçamos ainda mais nossa estratégia e planejamento, com policiamento nas adjacências dos bairros e no interior da festa. Nesses primeiros dias, não houve nenhuma alteração mais séria, tudo dentro da normalidade”, destacou.

“Com o aumento do público na festa, reforçamos ainda mais nosso planejamento e estratégia”, enfatizou o capitão Thales Campos. Foto: Marcos Santos/Secom

Na Praça Orleir Cameli, a Sesacre disponibiliza, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e suporte de agentes do Corpo de Bombeiros, duas viaturas que ficam em pontos estratégicos para atender eventuais intercorrências, trazendo mais confiança e segurança para os foliões.

Samu e Bombeiros permanecem de prontidão no decorrer da festa. Foto: Marcos Santos/Secom

As ações integradas das forças de Segurança Pública, além de dar mais tranquilidade e segurança aos foliões, reforçam o compromisso do governo em apoiar as festividades em todo o Estado, priorizando as pessoas e investindo no bem-estar delas.





















 

