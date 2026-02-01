Noticias da Fonteira

Governo inicia segunda fase de melhorias da ZPE para atrair novas empresas e investimentos

fev 1, 2026


*Com colaboração de Jean Lopes

O governo do Estado iniciou neste sábado, 31, a segunda fase de melhorias da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), localizada em Senador Guiomard, com foco na atração de novas empresas, investimentos, fortalecimento da industrialização e ampliação da capacidade exportadora do Acre. A etapa dá continuidade ao processo de reestruturação física, regulatória e operacional do complexo, iniciado após a atualização da legislação federal das ZPEs em 2023.

Nesta fase, o governo executa ações de melhoria da infraestrutura e organização do espaço, preparando a ZPE para receber visitas técnicas e empresariais de empresas interessadas em se instalar em algum dos 117 terrenos disponíveis no local. Os trabalhos incluem limpeza, adequação visual e articulação logística realizadas por diversas secretarias de Estado, autarquias e a Prefeitura de Senador Guiomard. A ideia é consolidar um ambiente bem mais atrativo e funcional.

Zona de Processamento de Exportação está sendo readequada a conforme legislação federação. Foto: Jean Lopes/Secom

Segundo o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), pasta responsável pela Zona de Processamento de Exportação, Assurbanípal Mesquita, a ZPE já superou a fase regulatória e avança de forma concreta para entrar em operacionalização. “A legislação já foi readequada, a regularização documental foi conduzida e a ZPE conta com matrículas disponíveis para regularização fundiária. Isso dá segurança jurídica e previsibilidade para o investidor”, afirmou.

O secretário destacou ainda que a primeira etapa da reforma predial foi concluída em fevereiro de 2025 com os edifícios prontos para uso. “Agora estamos na fase de readequação física e melhoria da infraestrutura. O próximo passo é a implantação do sistema para funcionamento da Receita Federal dentro da ZPE, que está em estágio avançado. Esse é o conjunto de ações determinadas pelo governador Gladson Camelí para criar as condições reais para o início das operações”, explicou.

Trabalhos feitos por equipes de governo incluem limpeza, adequação visual e articulação logística. Foto: Jean Lopes/Secom

A reestruturação integra o trabalho do governo de posicionar o estado como plataforma logística e produtiva voltada ao comércio exterior, aproveitando a localização estratégica do Acre e o contexto do corredor interoceânico. Segundo Mesquita, já há procura de empresas interessadas em se instalar na ZPE. “O Acre passou a ser visto como exportador e rota internacional. A ZPE já está apta a receber visitas e estamos qualificando o ambiente para que ela se torne um instrumento efetivo de atração de indústrias, geração de empregos e desenvolvimento”, ressaltou.

Assurbanípal Mesquita (esquerda) e Ítalo Medeiros (direita) destacaram avanços na ZPE. Foto: Jean Lopes/Secom

Para o coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros, a ação reflete a atuação integrada do governo estadual. “Essa é mais uma iniciativa conjunta, com várias equipes trabalhando alinhadas para fortalecer a industrialização. Participam desta ação servidores da Seict, Casa Civil, Seagri, Iapen, Iteracre, Prefeitura de Senador Guiomard, entre outros órgãos. Essa integração é uma marca do governo Gladson, que tem buscado resultados práticos e estruturantes para a população”, falou.

 

