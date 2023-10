Governo não entrega documento e perde R$ 2 milhões em emenda para atender pacientes renais

“Apesar de alegar uma crise financeira, o Governo não tem o compromisso sequer de enviar uma simples documentação para que possa garantir dinheiro para nossa gente”. Assim o deputado estadual Emerson Jarude (Novo) iniciou o seu discurso nesta quarta-feira (11) durante a sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), onde denunciou que o Governo do Estado perdeu uma emenda da então deputada federal Mara Rocha no valor de R$ 2 milhões para obra de ampliação da nefrologia na Fundação Hospitalar.

No contrato havia cláusula suspensiva para que o Governo cumprisse com algumas exigências documentais para a execução do repasse. Com prazo final para envio das exigências em 24/12/2022, o Governo deixou de cumprir com as exigências no prazo e o contrato foi rescindido o em 23/03/2023.

“Com isso o Estado conseguiria garantir que todos aqueles pacientes renais crônicos conseguissem ser atendidos sem a necessidade de um serviço terceirizado por outras empresas”, denunciou Jarude.

Antes do fim do prazo, a Caixa Econômica Federal solicitou que as pendências fossem resolvidas com antecedência, no dia 08/12/2022, porém, ainda assim o Governo ficou inerte.

“Esse é um dos vários casos em que o governo estadual não teve sequer responsabilidade de digitalizar a documentação e com isso os prejudicados são os pacientes renais crônicos. Recentemente nós tivemos uma infelicidade muito grande dessa casa de sequer aprovar o requerimento de nossa autoria pedindo as informações de pagamento relacionado à hemodiálise”, finalizou o parlamentar.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp