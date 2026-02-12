Governo oferta 40 vagas para Rio Branco nos cursos de qualificação profissional

Os primeiros meses de 2026 estão sendo marcados por muitas ofertas de vagas em cursos gratuitos do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec). Desta vez, a autarquia do governo do Acre disponibilizou 40 vagas para o público feminino de Rio Branco, nos cursos de qualificação profissional em camareira e confeiteira. As inscrições presenciais estão sendo realizadas nos dias 12, 13, 19 e 20 de fevereiro.
Com 20 vagas disponíveis para cada curso, as qualificações em camareira e confeiteira fazem parte do programa Mulheres Mil, do governo federal. As oportunidades são destinadas, prioritariamente, para mulheres (cis e transgênero) que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica.
Para participar da seleção, a interessada precisa ter a partir de 16 anos e apresentar cópias do RG e CPF, comprovantes de residência e do extrato bancário, além do cadastro do credor, sendo que este último é solicitado na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
O curso de camareira será realizado na Escola de Gastronomia e Hospitalidade, na Cidade do Povo, e o curso de confeiteira, na Escola João Paulo II, na Baixada da Sobral.
De acordo com o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, as ofertas seguirão acontecendo durante todo o ano: “Estipulamos várias metas para 2026 e o objetivo é o mesmo: alcançar aquela parcela da sociedade que deseja se profissionalizar para melhorar sua vida financeira e de sua família. Queremos chegar àqueles que precisam ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho ou que desejam empreender em alguma área”, salientou o gestor.
A Escola de Gastronomia e Hospitalidade, local de inscrição e das aulas do curso de camareira, fica localizada na rua Afif Arão, s/n, Cidade do Povo, e está atendendo no horário das 8h às 16h. Já a Escola João Paulo II, local de matrículas e aulas do curso de confeiteira, é situada na rodovia AC 90, km 3, nº 659, bairro Sobral, e atende das 8h às 16h.
Os cursos iniciarão no dia 23 de fevereiro. As aulas serão das 17h30 às 20h30, e cada curso terá duração de três meses.
