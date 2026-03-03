Governo recebe ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação em agenda para ampliar acesso de empresas acreanas a recursos do Finep, nesta terça





O governo do Acre recebe nesta terça-feira, 3, em Rio Branco, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, para uma agenda voltada à ampliação do acesso de empresas acreanas a recursos federais de incentivo à inovação. A programação, articulada pelo Estado por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapac), inclui a realização do programa Finep pelo Brasil, iniciativa da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do MCTI, o lançamento do Programa Centelha e a entrega da Infovia Acre.

O encontro será realizado na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-AC), com a presença do governador Gladson Camelí, e tem como objetivo aproximar empresas locais e instituições de pesquisa das linhas federais de financiamento. Durante o evento, serão apresentados, de forma direta, caminhos para acessar recursos públicos destinados à modernização de processos, desenvolvimento de novos produtos e aumento da competitividade no mercado. A ideia é potencializar a economia criativa em todas as regionais.

Entre os instrumentos disponíveis que serão anunciados estão linhas de crédito com juros mais baixos que os praticados pelo mercado e recursos não reembolsáveis, modalidade em que a empresa recebe apoio financeiro sem precisar devolver o valor, desde que cumpra todas as exigências previstas em edital. A proposta da agenda executada pelo governo federal é explicar de forma clara e simples como empresários de diferentes portes podem participar e submeter projetos para captação de recursos em inovação. Com isso, espera-se difundir o setor no estado.

Entre as oportunidades que serão anunciadas está a Subvenção Econômica Regional, que destina R$ 50 milhões exclusivamente para empresas da região Norte, incluindo o Acre, além do lançamento do Programa Centelha, que pela primeira vez na história será executado no estado. Parte dos recursos é reservada para micro e pequenas empresas, com a finalidade de ampliar as chances de negócios de menor porte apresentarem propostas elegíveis. Ao todo, os editais lançados pela Finep somam R$ 3,3 bilhões em investimentos na área nas cinco regiões do país.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, afirma que a presença da Finep no estado representa uma oportunidade estratégica para transformar potencial econômico em desenvolvimento tecnológico. “Nosso papel é garantir que o empresário acreano tenha informação clara e acesso aos instrumentos de financiamento disponíveis. Muitas vezes o recurso existe, mas a empresa não participa por falta de orientação. Quando aproximamos as oportunidades do nosso empreendedor, criamos condições reais de crescimento, geração de emprego e fortalecimento da economia”.

Para Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho, Diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Finep, o Finep pelo Brasil é uma oportunidade para aproximar empresas e instituições de pesquisa dos instrumentos públicos de apoio à inovação em Rio Branco e em todo o Acre. “Para o Acre, esta iniciativa tem o potencial de converter a biodiversidade da região em ativos de alto valor agregado, fortalecendo a soberania nacional e a matriz econômica regional por meio da inovação. Queremos dialogar, esclarecer dúvidas e construir soluções que impulsionem o desenvolvimento tecnológico, especialmente em áreas estratégicas como saúde, agro, energia e sustentabilidade, buscando o fomento da região adequado à realidade local,” comenta Aragão.

Além da subvenção econômica, a Finep apresentará linhas de crédito como o Inovacred, voltadas a empresas interessadas em realizar investimentos em tecnologia, automação e melhoria de processos produtivos. De acordo com Mesquita, a articulação do Estado junto ao MCTI e à Finep integra uma estratégia mais ampla do governo estadual para ocasionar o fortalecimento do ambiente de inovação no Acre. Para ele, conectar pesquisa, setor produtivo e políticas públicas é fundamental para diversificar a matriz econômica acreana e ampliar oportunidades de negócios.

