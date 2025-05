Governos subnacionais, lideranças indígenas, organizações da sociedade civil e setor privado participam da 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa GCF no Acre

A 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores Pelo Clima e as Florestas (GCF Task Force) ocorre a partir desta segunda-feira, 19, até a sexta-feira, 23, na capital acreana, Rio Branco. O encontro tem como temática este ano “Nova Economia Florestal: conectando governos, povos e oportunidades”.

No Acre, mais de 50 autoridades de 11 países estão confirmadas no evento. O encontro internacional reúne governadores, líderes indígenas, cientistas, organizações da sociedade civil e representantes do setor privado para discutir estratégias globais de proteção das florestas tropicais e combate às mudanças climáticas.

A Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e as Florestas (GCF Task Force) é uma rede global de governadores e autoridades subnacionais – que reúne líderes de 11 países e mais de 43 estados e províncias de países como Brasil, Indonésia, México, Colômbia, Peru, Costa do Marfim, Equador, Estados Unidos, entre outros – que atuam em conjunto com o intuito de proteger florestas tropicais, reduzir emissões de carbono e promover o desenvolvimento sustentável. A reunião da GCF ocorre anualmente em local escolhido por meio de votação pelos seus participantes.

A reunião marca um momento histórico para o Acre que, além de ter 85% de sua floresta preservada, é um dos estados pioneiros na agenda de desenvolvimento sustentável e REDD+, sendo modelo de referência internacional na integração entre conservação ambiental e inclusão social.

Durante os cinco dias de programação, estão previstos painéis temáticos, reuniões técnicas, visitas de campo e lançamentos de iniciativas voltadas à bioeconomia, financiamento climático, justiça ambiental e transição para uma economia de baixo carbono. Confira a agenda no Hotsite do evento.

A realização do evento em Rio Branco reforça o protagonismo do Acre nas discussões ambientais globais e destaca o compromisso do estado com um modelo de desenvolvimento que concilia preservação ambiental, valorização cultural e crescimento econômico inclusivo.

Governadores confirmados

Aguilera Cirbián – Governador de Santa Cruz/Bolívia

Alejandro Unzueta – Governador de Beni/Bolívia

Oscar Henrique Sánches Guerrero – Governador de Amazonas/Colômbia

Luiz Francisco Ruiz Aguilar – Governador de Caquetá/Colômbia

Arnulfo Rivera Naranjo – Governador de Guainía/Colômbia

Yeizon Ferny Rojas Martínez – Governador de Guaviare/Colômbia

Jhon Gabriel Molina Acosta – Governador de Putumayo/Colômbia

Luiz Alfredo Gutierrez Garcia – Governador de Vaupés/Colômbia

Antônio Leonidas Pulgar Lucas – Governador de Huánuco/Peru

Jorge René Chaves Silvano – Governador de Loreto/Peru

Manuel Gambini Rupay – Governador de Ucayali/Peru

Rosa Olguita Celiz Cruz – Vice-governador de San Martin/Peru

Rodrigo Eusebio Morejon Gonzalez – Vice-prefeito de Orellana/Equador

Mercedes Daniela Vintimilla Flor – Vice-prefeita de Morona Santiago/Equador

André Mauricio Granda Garrido – Prefeito de Pastaza/Equador

The post Governos subnacionais, lideranças indígenas, organizações da sociedade civil e setor privado participam da 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa GCF no Acre appeared first on Noticias do Acre.





Source link