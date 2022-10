Homem é flagrado se masturbando na frente de crianças em Cruzeiro do Sul

Foi em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, que um homem de aparentemente 30 anos foi flagrado se masturbando na frente de crianças e adolescentes. O fato teria acontecido no início dessa semana e a população ficou revoltada após as imagens serem compartilhadas nas redes sociais.

De acordo com a imprensa local, a área onde o homem foi flagrado com o pênis à mostra se masturbando fica no Centro da cidade e é bastante frequentada por crianças e adolescentes.

Não há informações se a polícia recebeu alguma denúncia sobre o caso. Na internet diversas pessoas se mostraram revoltadas com a situação.

“Se eu vejo uma coisa dessas eu meto o cacete nele. A cidade está cheia desses zumbis que usam droga e ficam fazendo esse tipo de coisa na frente das crianças e ninguém faz nada para coibir”, escreveu um homem.

