Homem morre esmagado por caminhão na BR-364

A família de Amariso de Souza Silva, morador da comunidade Taquari, próximo de Tarauacá, aguarda a liberação do corpo dele no Instituto Medico Legal de Cruzeiro do Sul.

O homem foi atropelado e morreu na noite desta segunda-feira, 16, na BR-364 e o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

O corpo estava completamente desfigurado.

Segundo Jarisson Silva, parente e vítima, Amariso caminhava pelo acostamento da rodovia quando um caminhão teria desviado um buraco e o acertou em cheio.

“Ele passou por cima e foi embora como se nada tivesse acontecido. Nós queremos justiça por que ele é um ser humano, não é um cachorro”.