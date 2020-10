Homem supostamente embriagado sofre ataque cardíaco ao bater moto

O motociclista Luiz Pedro da Costa Neto, de 37 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na tarde deste sábado (24), no Ramal do Gurgel, no bairro Amapá, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Luiz Pedro estaria pilotando a moto supostamente alcoolizado e não viu um quebra-molas no ramal. Ele passou pela lombada sem reduzir a velocidade e, com a força do impacto, foi arremessado do veículo.

Na queda, o homem bateu a cabeça e teve também um ataque cardíaco. Pessoas que passava no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, a motocicleta foi levada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

