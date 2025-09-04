Iapen promove encontros de cinema entre famílias e apenados no presídio de Senador Guiomard





Um simples gesto transforma realidades! Na Unidade Penitenciária de Senador Guiomard, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) deu início ao “Cine Projetando Sonhos: Resgatando Valores da Cidadania”, iniciativa que leva sessões de cinema para dentro da unidade, aproximando pessoas privadas de liberdade de seus filhos e familiares. Com direito a pipoca, música ao vivo e clima de lar, este espaço se torna um importante instrumento de ressocialização.

A abertura aconteceu nesta quarta-feira, 3, reunindo seis famílias em um momento marcado por emoção. A iniciativa nasceu após uma mostra de filmes realizada com os internos, que despertou no diretor da unidade, Maycon Mendonça, a ideia de expandir a experiência também para os familiares.

“A ideia dessa ação cultural surgiu após a Mostra de Cinema promovida pela Secretaria Nacional de Políticas Penais. Resolvemos criar uma iniciativa própria, trazendo o cinema em família para que os apenados vivenciem momentos com seus entes queridos como se estivessem em casa. É cultura, mas também é afeto e resgate de vínculos”, explica o diretor.

Reconstrução de laços

Para os participantes, o impacto é profundo. O interno I. F. descreveu o momento como inesquecível. “A importância desse projeto é muito gratificante. Nós que estamos privados da liberdade, poder ter esse momento ao lado da esposa e do meu filho é algo especial”, relata o apenado.

Do outro lado, a expectativa também foi vivida intensamente, E. J., esposa do participante, destacou o valor de reunir a família em torno do cinema, principalmente para o filho com autismo. “Já fazia muito tempo que não assistíamos a um filme juntos. Esse projeto é maravilhoso porque nos une, nos aproxima. Para o meu filho, então, é fundamental. Ele poder estar com o pai dele nesse ambiente é uma alegria enorme”, diz a esposa.

A juíza Natália Guerreiro, membro do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), ressaltou que o projeto também faz parte de uma política mais ampla de valorização humana. “O ‘Cine Projetando Sonhos’ integra a câmara temática de esporte, lazer e cultura do GMF. A arte é um caminho para o resgate da dignidade e para o fortalecimento dos laços familiares, que são essenciais no processo de reintegração social”, afirma a juíza.

Mais do que uma sessão de cinema, a iniciativa representa um gesto de acolhimento e de reconstrução de laços. Ao fortalecer vínculos e oferecer novas perspectivas, o projeto se torna fundamental para que o retorno à sociedade aconteça de forma mais humana e responsável.









