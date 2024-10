Inaugurado nesta quinta, ponto de táxi de Senador Guiomard foi construído com recurso destinado pelo senador Alan Rick

Nesta quinta-feira, 24, em Senador Guiomard, o senador Alan Rick (União Brasil) e a prefeita Rosana Gomes entregaram o novo abrigo aos taxistas que atuam no município. O ambiente climatizado fica na Praça Central e conta com copa e banheiros. A construção foi custeada com parte da emenda de R$ 300 mil destinada pelo parlamentar, recurso que também contempla a revitalização da Praça Central.

Atualmente, o município tem 28 permissionários, 24 em atividade. Taxista há 15 anos, Ricardo Bezerra, celebrou a conclusão da obra que traz conforto e qualidade de vida pros trabalhadores da categoria. “Antes a gente tinha que ficar na chuva, no sol. A gente só tinha uma cobertura que não era uma cobertura totalmente boa. Não tínhamos conforto nenhum, ficávamos aperreando os comerciantes pra usar banheiro, lavar o rosto. Agora, não. Agora, nós estamos com conforto total, um ponto de qualidade que eu acho que deve ser o melhor do Acre. Nosso muito obrigado ao senador Alan Rick e a prefeita Rosana Gomes.” – disse.

O prédio do ponto de táxi recebeu o nome do saudoso Adão Pessoa de Lemos Júnior, conhecido como Júnior do Adão, taxista assassinado há 7 anos no exercício da profissão.

“Muita gratidão no coração, por mais uma obra aqui no Quinari. A gente vê a vontade, realmente, que o Senador tem de estar alocando emenda, a confiança no nosso trabalho. Então, estou muito feliz nessa entrega desse ponto de táxi aqui no nosso município e pela presença dele aqui para estar entregando essa obra junto com a gente.” – colocou a prefeita Rosana Gomes.

“Essa é a primeira etapa da execução da emenda. Esse ponto de táxi é um sonho antigo dos nossos trabalhadores de Senador Guiomard. E a prefeita já nos garantiu que até o final de novembro, entregaremos a revitalização total da praça, que vai trazer uma alegria enorme para a população, melhorar a qualidade de vida e transformar esse símbolo da cidade que é a Praça Central.

Outras emendas

O senador Alan Rick já destinou e articulou mais de R$ 13 milhões para ações e obras no município. Entre elas, a aquisição de equipamentos agrícolas, a reforma do Hospital Ary Rodrigues, construção da creche no bairro Chico Paulo, implantação e manutenção da Escolinha de Futebol do Instituto Léo Moura, custeio de terapias para os autistas, recursos para o funcionamento das unidades básicas de saúde, a modernização da Secretaria de Planejamento de Senador Guiomar e a construção do “Parque Águas do Quinari”, onde hoje fica a praça da Juventude. A proposta é resgatar a antiga fonte natural do antigo Clube Águas do Quinari e construir uma estrutura com novos espaços de lazer para a comunidade.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp