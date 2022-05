Infraestrutura urbana é uma das prioridades do mandato de Jéssica Sales

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) destinou aos municípios do Acre o montante de R$ 21.683.427,00 (vinte e um milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais) através de emendas de sua autoria ao orçamento da União no decorrer dos mandatos parlamentares.

Desde o primeiro mandato, a parlamentar tem se destacado por fazer uma política inovadora e se dedicado também às questões municipalistas, alocando recursos para obras estruturantes de interesse público e fundamentais para o crescimento dos municípios acreanos, com resultados e benefícios diretos à população.

Esse montante de recursos foi distribuído aos municípios para construções públicas de interesse coletivo, tais como, terminal rodoviário urbano, paradas de ônibus, rampas de acessos aos rios, trapiches, prédios públicos, entre outras. Nesse conjunto constam também obras de melhorias na mobilidade urbana como, construção de calçadas, recuperação de ruas, pavimentação de asfáltica ou com tijolos, drenagem e meio fios.



“Uma infraestrutura de qualidade torna-se fundamental para o funcionamento da cidade em seus diferentes setores, promovendo assim, o desenvolvimento social e econômico” – ressaltou.

Jéssica Sales exerce o mandato bem próximo do povo e discute com os prefeitos as prioridades das gestões municipais. Por essa via, a emedebista tem conseguido alcançar o seus objetivos que é realizar um trabalho diferenciado.



“O trabalho político deve ser contínuo; por isso estou sempre junto das pessoas e aberta ao diálogo com gestores, lideranças e representantes de segmentos. Isso faz com que o resultado do trabalho seja mais satisfatório para todas as partes” disse a parlamentar.

