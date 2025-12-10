Instituto de Identificação da Polícia Civil realiza atendimento itinerante na zona rural de Sena Madureira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

O Instituto de Identificação da Polícia Civil de Sena Madureira realizou um atendimento itinerante na Comunidade Paris, localizada às margens do Rio Iaco, a cerca de 45 minutos de barco da área urbana. A ação teve como objetivo garantir a emissão do documento de identificação para a jovem Isabele Alves da Rocha, de 23 anos, que enfrenta problemas psicológicos e encontra dificuldade para se deslocar até a sede da Delegacia, onde funciona o posto de identificação.

Atendimento integra o programa “Identidade para Dignidade”, parceria entre PCAC e Tribunal de Justiça do Acre. Foto: cedida

Na segunda-feira, 8, a irmã da jovem, Érika Rocha, entrou em contato com o coordenador do Instituto no município solicitando apoio para emissão do documento. Diante da urgência da situação, a equipe foi mobilizada e, já no dia seguinte, realizou o atendimento diretamente na comunidade.

Durante a visita, foi constatado que Isabele estava com o benefício social suspenso por não possuir documento de identificação, o que reforçou a importância do deslocamento da equipe para garantir sua inclusão nos serviços públicos.

Equipe percorreu 45 minutos de barco até a Comunidade Paris para atender jovem com dificuldades de locomoção. Foto: cedida

O diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, destacou que a iniciativa demonstra o compromisso da Polícia Civil com a população de Sena Madureira e integra o programa Identidade para Dignidade, desenvolvido em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). “O programa busca levar cidadania, acesso a direitos e atendimento humanizado às comunidades mais distantes e de difícil acesso”, disse.

A Polícia Civil reafirma que ações como essa continuarão sendo priorizadas para atender quem mais precisa, garantindo dignidade e participação social a todos os cidadãos.