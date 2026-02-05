Noticias da Fonteira

Policial

Investigação da Polícia Civil resulta em prisão e apreensão de fuzil na fronteira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

fev 5, 2026



A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Brasiléia, realizou na tarde da última quarta-feira, 4, uma operação que resultou na prisão em flagrante de R.S.C., de 27 anos, suspeito de integrar organização criminosa e de manter armas de fogo em situação ilegal. A ação é resultado de investigações que vinham sendo conduzidas na região de fronteira para combater o avanço de grupos criminosos e a circulação de armamento pesado.

Denúncia leva Polícia Civil a prender suspeito e apreender armamento pesado em Brasiléia. Foto: cedida

A ofensiva policial teve início após denúncia anônima indicando a localização de um fuzil ligado a uma liderança criminosa. Após monitoramento do local, os investigadores encontraram a arma escondida em uma residência no bairro Francisco José Moreira, onde também foram apreendidas munições de diversos calibres, incluindo 9mm, 7,62 e cartuchos calibre 12, além de munições de elastômero.

Com a confirmação do material apreendido, as equipes deram continuidade às diligências e localizaram o suspeito trafegando pela BR-317, onde foi interceptado e abordado. Durante a revista, os policiais encontraram com R.S.C. um revólver calibre .38 municiado e um aparelho celular, que também será analisado no curso da investigação.

De acordo com o delegado Erick Maciel, a operação demonstra o trabalho firme da Polícia Civil no enfrentamento ao crime organizado. “Essa prisão é fruto de investigação qualificada e de uma resposta rápida às denúncias da população. Nosso objetivo é retirar de circulação armas que alimentam a violência e enfraquecer a estrutura das organizações criminosas que atuam na região”, destacou.

O suspeito foi autuado por participação em organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça na Comarca de Brasiléia. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia técnica, que irá verificar as condições das armas e se houve uso recente em ações criminosas.



Source link

