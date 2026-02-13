Investigação minuciosa leva Polícia Civil à prisão de autor de homicídio em Xapuri – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Acre (PCAC) demonstrou mais uma vez a força do trabalho investigativo ao cumprir, na última quinta-feira, 12, um Mandado de Prisão Preventiva contra M. D. A. B., conhecido como “Maikin”, de 23 anos, morador de Xapuri. A ação foi coordenada pela Delegacia-Geral do município e coroou dias de diligências intensas em uma das regiões mais desafiadoras do estado.

Os investigadores se deslocaram até a Reserva Extrativista Chico Mendes, seguindo pelo Ramal São João do Guarani, nas proximidades da Comunidade Rio Branco. O suspeito estava escondido em uma residência localizada em uma propriedade rural, no Seringal Floresta, Colocação Putiú, onde acabou cercado e preso sem chance de fuga. Em seguida, a equipe conduziu o capturado até a unidade policial de Xapuri para a realização dos procedimentos legais.

Durante o interrogatório, “Maikin” confessou o crime e admitiu que foi ele quem matou com um tiro na cabeça Ruan Pablo da Silva Franco, de 22 anos, na madrugada do último domingo (8). Após o assassinato, o autor fugiu para a zona rural, tentando se esconder em meio à mata.

O homicídio causou forte comoção na cidade. Na noite do crime, a vítima saía de um bar quando dois homens encapuzados chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos antes de fugir, deixando a população em choque e cobrando respostas rápidas das autoridades.

Assim que tomou conhecimento do caso, o delegado titular de Xapuri, Luccas Vianna, instaurou o inquérito policial e determinou uma série de diligências ininterruptas para identificar e localizar os responsáveis. O trabalho minucioso da equipe resultou na representação à Justiça e, posteriormente, na expedição do mandado que levou à captura do autor.

“A prisão reforça o compromisso da Polícia Civil com a elucidação de crimes graves e com a resposta firme à criminalidade, mesmo quando isso exige enfrentar longas distâncias, áreas de difícil acesso e dias de investigação incansável. Cada caso solucionado é também uma mensagem clara de que o crime não ficará impune”, declarou o delegado Luccas Vianna.