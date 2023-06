Jabutis são furtados no Parque Chico Mendes na madrugada deste sábado

Fonte: oaltoacre.com

Um boletim de ocorrência já foi registrado e as autoridades estão empenhadas em identificar e responsabilizar os envolvidos

Por Dell Pinheiro – A Gazeta

Neste sábado, 24, foram furtados 15 jabutis que habitavam o Parque Chico Mendes. Os animais foram levados durante a madrugada. A invasão ocorreu pela parte de trás do local.

De acordo com a assessoria de Comunicação da prefeitura, antes do furto, os invasores feriram uma cotia e um veado.

O coronel Ezequiel Bino, chefe do Gabinete Militar da prefeitura, disse que as câmeras do projeto Rio Branco Mais Segura, implantado pela prefeitura de Rio Branco, flagraram dois homens cometendo o crime ambiental.

“Os homens foram filmados furtando jabutis. Chama a atenção o fato dois estarem acompanhados de uma criança, o que torna o caso ainda mais grave”, frisou o militar.

Um boletim de ocorrência já foi registrado e as autoridades estão empenhadas em identificar e responsabilizar os envolvidos no furto.

