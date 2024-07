Jarude anuncia mais R$100 mil para ampliação de atendimentos do Projeto Cuidar

O deputado estadual Emerson Jarude (Novo) visitou, na manhã desta terça-feira (16), a Clínica Veterinária Mário Alves Ribeiro, na Universidade Federal do Acre (Ufac), para anunciar a renovação da parceira com o Projeto Cuidar, de sua autoria.

A parceria entre Jarude e a clínica veterinária da Ufac já é de longas datas, desde que era vereador ele destina emendas e para este ano, o deputado anunciou R$ 100 mil para atendimentos clínicos e castrações de animais de pessoas de baixa renda e protetoras independentes.

“O Jarude é pioneiro na destinação de emendas para a nossa Universidade, enxergando os projetos que são importantes e destinando emendas. Então nós só temos a agradecer esse apoio que é fundamental para que nossa clínica hoje possa ampliar os atendimentos”, destacou o vice-reitor da Ufac, Josimar Ferreira.

No ano passado a emenda de Jarude, no valor de R$ 87 mil, marcou o início do Projeto Cuidar, que atendeu mais de 500 animais em um ano. “Essa parceria possibilitou a contratação de dois médicos veterinários o que ampliou e muito os atendimentos e isso significa que mais pessoas que não têm condições de pagar o tratamento de seus animais são ajudadas. As pessoas que chegam aqui por meio do Projeto Cuidar são pessoas que realmente precisam, então a gente fica muito agradecido por essa parceria, porque isso também é saúde pública”, afirmou Kelly Carvalho, coordenadora da clínica veterinária.

Emerson Jarude lembrou que este ano destinou mais de R$ 300 mil em emendas só para a causa animal. “Fico muito feliz em dar continuidade a essa parceria que vai fortalecer ainda mais o estudo de vocês e garantir para nossa sociedade aquilo que nem a Prefeitura e nem o Governo conseguiram fazer até agora, que é dar o auxílio básico para os animais das pessoas de baixa renda e a Ufac tem sido uma fortaleza em cumprir esse papel e me sinto orgulhoso em fazer parte disso”, pontuou.

