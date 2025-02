Jarude cobra solução para despejo de água da ETA que estaria causando alagamento de casas na Baixada da Sobral

ASSESSORIA

“Eu não sei mais o que esperar de um cara que, ao invés de ir até o bairro no dia da enchente para ajudar as famílias, prefira estar por aí brigando com as cadeiras da cidade”. A declaração, que expressa o cansaço e a indignação da população de Rio Branco diante das enchentes recorrentes, foi feita pelo deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) durante a sessão desta terça-feira (25) na Assembleia Legislativa do Acre e faz referência a um vídeo divulgado pelo prefeito Tião Bocalom nesta segunda, reclamando de uma cadeira em um canteiro da cidade, enquanto no último final de semana, pelo menos 17 bairros foram atingidos por enxurradas.

Além do transbordamento do Igarapé Batista, no bairro da Paz, moradores da Baixada de Sobral tiveram suas casas invadidas pela água despejada pela Estação de Tratamento de Água (ETA I e II) em um córrego da região.

Jarude lembrou que já havia denunciado o problema. “Falei disso aqui no ano passado, denunciei enquanto era vereador, encaminhei ofício, fiz as indicações, mas, pelo visto, até agora escolheram não ouvir. Então, melhor do que mais uma vez eu subir aqui para falar dos mesmos problemas, vou deixar que o Rafael fale pelos moradores da rua 27 de Julho, da rua Iolanda Lima e de tantas outras que sofrem com essa realidade praticamente toda semana”, afirmou.

O parlamentar apresentou aos colegas um vídeo do humorista e empreendedor Rafael Barbosa, que usou suas redes sociais para expor a situação. Barbosa relatou que o córrego que corta os bairros recebe um grande volume de água proveniente da ETA, sobrecarregando seu curso natural e agravando os alagamentos. “Somos moradores daqui e vemos diariamente esse córrego transbordar com níveis de água que não pertencem a ele. Sabemos que o período chuvoso castiga a cidade, mas nunca foi a água da chuva a verdadeira culpada pelos alagamentos nessa região”, destacou o influenciador que chegou a ser preso durante um protesto no final de semana, pouco antes de sua casa ser novamente tomada pela água.

“E, senhores, sinceramente, quando o Rafael enviou esse vídeo para a gente, a pergunta que fica é: você acha que vai resolver, Jarude? Eu queria dizer que sim, mas eu não sei mais o que esperar de um cara que, ao invés de ir até o bairro no dia da enchente para ajudar as famílias, prefiro estar por aí brigando com as cadeiras da cidade”, completou Jarude.

Diante da gravidade da situação, o deputado apresentou um requerimento à Mesa Diretora solicitando que a Prefeitura de Rio Branco e a Defesa Civil incluíssem, no Plano de Contingência de Inundações, ações preventivas, como a limpeza periódica dos igarapés urbanos nos meses de dezembro e janeiro. Além disso, solicitou a revisão do procedimento de descarte dos resíduos dos tanques das ETAs, para evitar novos transtornos à população.

