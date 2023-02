Jarude é o único deputado a votar contra reforma do Governo: “Não quero ser lembrado por aprovar um projeto como esse”

ASSESSORIA

Após uma longa sessão, com duração quase 10 horas, a reforma administrativa proposta pelo Governo do Acre, foi aprovada na Assembleia Legislativa do Acre no fim da tarde desta quarta-feira (15). O deputado Emerson Jarude (MDB), foi o único que votou contrário à proposta que custará, anualmente, R$ 250 milhões aos cofres públicos.

Membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, Jarude participou dos debates durante toda a tarde, onde expôs aos colegas os principais motivos de ser contrário à reforma.

“Falam que vai gerar riqueza, mas é ao contrário, vai gerar pobreza, tira oportunidades de futuro para os nossos jovens, já que esse dinheiro poderia estar sendo investido nas escolas, melhorando a educação dos nossos jovens, ao aprovar essa reforma estamos concordando com a fila de hospitais por falta de médicos, na fila de pessoas esperando cirurgias. Esse projeto senhores, faz com que a falta de dignidade aumente entre a população, pois esse dinheiro poderia ser investido no saneamento básico, sendo inclusive suficiente para abertura de aterros sanitários em todos os municípios, mas o governador prefere investir na criação de mais cargos comissionados, que serão utilizados como cabides de empregos”, defendeu o parlamentar.

O parlamentar lamentou a aprovação.

“Tentamos convencer com dados, mostrando com números que é a maior reforma administrativa com criação de cargos comissionados do Acre e eu não quero ser lembrado por aprovar um projeto como esse que permite ao Governo gastar mais de R$250 milhões por ano com cargos comissionados”, disse Jarude na tribuna, durante discussão da matéria.

