Jarude entrega laudos para crianças autistas e mais de 70 óculos a estudantes na Baixada da Sobral

Screenshot

Na última quarta-feira (1), o deputado Emerson Jarude esteve na Escola Serafim Salgado, localizada na Baixada da Sobral, em Rio Branco, para a realização de mais uma importante entrega social por meio de dois projetos que vêm transformando vidas no Acre: o Lado a Lado e o Novo Olhar.

Durante a ação, realizada na quadra da escola, foram entregues mais de 30 laudos para crianças autistas, por meio do projeto Lado a Lado, iniciativa que tem garantido acesso a diagnóstico e acompanhamento para famílias que enfrentam dificuldades nesse processo. Na mesma ocasião, mais de 70 óculos foram distribuídos a estudantes da unidade de ensino, através do projeto Novo Olhar, contribuindo diretamente para o desempenho escolar e a qualidade de vida dos alunos.

O momento contou com a presença do diretor da escola, Jucelânio, do representante do Rotary Club, parceiro do projeto Novo Olhar, Will Luz, além dos parceiros da Ótica Nicácio, pais, alunos e toda a comunidade escolar.

Durante a entrega, Jarude destacou a importância da confiança das famílias no trabalho desenvolvido. “A gente sabe o quanto é difícil para muitas famílias conseguirem um laudo ou até mesmo um óculos para seus filhos. Esses projetos existem justamente para isso: encurtar caminhos, dar dignidade e cuidar de quem mais precisa. Eu só tenho a agradecer a confiança de cada pai e cada mãe que acredita no nosso trabalho”, afirmou.

Ele também fez questão de reconhecer o trabalho das profissionais que atuam diretamente no projeto Lado a Lado. “Nada disso seria possível sem o comprometimento das doutoras Bruna Beiruth e Letícia Crotti, que são parceiras fundamentais nessa missão. Nosso muito obrigado pela sensibilidade e dedicação com cada criança e cada família atendida”, completou.

A ação reforça o compromisso dos projetos Lado a Lado e Novo Olhar em promover inclusão, saúde e melhores condições de aprendizagem, impactando diretamente a vida de dezenas de famílias acreanas.

Curtir isso: Curtir Carregando...