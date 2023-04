Jarude pede que Governo exonere Dudé Lima por suposta tentativa de trocar cargo por sexo

Após o vazamento de conversas com teor sexual atribuídas a José Fernandes, o Dudé Lima, que ocupa importante cargo no Governo do Acre, o deputado estadual Emerson Jarude (MDB) pediu a exoneração de Lima.

Na sessão desta quinta-feira (20), Jarude apresentou uma indicação para que a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa encaminhe uma indicação ao Executivo recomendando que Dudé perca o cargo onde recebe um salário de cerca de R$ 11 mil.

As conversas apontam para uma possível negociação de um estágio no setor público em troca de sexo.

Para Jarude, o caso é grave e não deve passar impune em um estado como o Acre, que ocupa uma vergonhosa colocação no ranking dos estados que mais registram violência física e sexual contra mulheres.

“O governador tem a responsabilidade de tomar as medidas cabíveis para punir esse tipo de atitude e dar o exemplo para que isso não volte a acontecer, mas como até agora não vimos nenhuma declaração ou medida nesse sentido, vim pedir que seja encaminhada a indicação para a exoneração do servidor José Fernandes Ferreira Lima do cargo em comissão CAS-8 por conduta incompatível com a moralidade e probidade administrativa, ao valer-se do cargo para exigir proveito pessoal”, afirmou Emerson Jarude.

O deputado lembrou ainda que sua indicação está embasada nos artigos 166 e 167 da Lei Complementar 39/1993 que detalha como dever do servidor público, entre outros, “manter conduta compatível com a moralidade administrativa e ainda no mesmo artigo, diz que é proibido valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública”, pontuou Jarude.

Em seu discurso o parlamentar também saiu em defesa dos servidores públicos, especialmente os engenheiros, agrônomos, arquitetos, médicos veterinários, zootecnistas, geólogos, geógrafos, tecnólogos e auditores fiscais agropecuários que compareceram à Aleac para pedir o apoio dos deputados na luta por reajuste salarial.

Prometendo greve, os servidores dizem que aguardam desde janeiro uma contraproposta do governo e afirmam que estão desde 2014 sem aumento.

“O que se pede nesta casa é apenas o justo, pois o dinheiro do orçamento é um só e se você gasta com determinadas coisas, faltam para outras e por isso precisamos eleger prioridades. Recentemente tivemos a discussão da reforma administrativa que acrescentou mais de 100 milhões de despesa com cargos comissionados e hoje está fazendo falta para melhorar o salário desses servidores”, exemplificou o deputado que finalizou sua fala reafirmando seu compromisso com a luta pela valorização dos servidores: “O meu mandato hoje é de vocês”.

