Jenilson e comitiva da Aleac se reúnem com diretor do Dnit em Brasília que garante R$ 30 milhões para BR-364

Recursos serão destinados à manutenção do trecho entre Sena Madureira e Feijó, um dos mais críticos da rodovia federal

ASSESSORIA

Na tarde desta quarta-feira (16), o deputado Jenilson Leite (PSB), junto com a comitiva de deputados e prefeitos acreanos que estão em Brasília, se reuniram com Antônio Leite dos Santos Filho, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), onde trataram de soluções para a BR-364, que se encontra em uma situação crítica.

Na reunião, o diretor garantiu à comitiva uma suplementação de R$ 30 milhões para manutenção do trecho entre Feijó e Sena Madureira, um dos trechos mais críticos da rodovia. “Essa suplementação já estará disponível, não há nada o que possa ser feito além de fazer as manutenções que chamamos de ‘tapa buraco’, e com essa suplementação, poderá ser feita de forma mais eficiente para melhorar trafegabilidade”, explicou o deputado.

Segundo Jenilson, o Dnit informou que o órgão já tem um projeto em fase de estudos para dar uma solução mais duradoura para o problema do trecho.

“Também nos foi informado que há um projeto em curso, no valor de R$ 400 milhões para refazer de forma mais definitiva esse trecho, mas isso não é para agora, é para daqui a um ano e meio ou 2 anos, então certamente não será para este Governo, mas o órgão já tem esse estudo sendo feito”, disse.

Além de Jenilson, participaram da reunião os prefeitos Kiefer Cavalcante, de Feijó; Tião Bocalom, de Rio Branco; Bené Damasceno, de Porto Acre e Rosana Gomes, de Senador Guiomard. Ainda os deputados estaduais Nicolau Junior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac); Luiz Gonzaga, Gerlen Diniz, Cadmiel Bonfim, Roberto Duarte, José Bestene e Marcos Cavalcante; Alisson Bestene, secretário Governamental e Ricardo França, chefe da Representação do Acre em Brasília (Repac).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp