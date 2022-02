Jenilson Leite cobra do Governo anuncio oficial de aumento dos servidores públicos

Durante sua fala na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), desta terça-feira (8), o deputado Jenilson Leite (PSB), cobrou o Governo para que faça o anúncio do reajuste para os servidores do Estado.

“Reforço a importância que o Governo envie para a Assembleia e anuncie de uma vez por toda o reajuste para os servidores. O nosso estado é um estado que gira em torno do trabalho público”, disse.

O deputado lembrou ainda que o reajuste precisa ser justo e levar em consideração a inflação. “A inflação comeu o poder de compra daqueles que fazem os serviço funcionarem como a saúde, educação, segurança, setor de produção. Hoje, de forma majoritária, o Governo e o serviço público estão em todos os seguimentos da vida, os principais serviços do Acre são tocados pelo nosso servidor que com crise de gastrite aguardando esse anúncio”, pontuou.

