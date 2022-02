Jenilson Leite participa de fórum sobre educação e tecnologia promovida pelo Tribunal de Contas

Na manhã desta segunda-feira (7), o deputado estadual Jenilson Leite (PSB), participou do Fórum Educação em Foco: Dados e Ações que Transformam o Futuro, promovido pelo Tribunal de Contas do Acre. O evento aconteceu de forma virtual, contando com a participação de diversas instituições estaduais, nacionais e também do ex-governador do Acre, Binho Marques.

O fórum teve como foco, mostrar os principais avanços na educação dos estados de Acre e Rondônia, além de visibilizar os principais gargalos para o desenvolvimento tecnológico.

“A riqueza do momento não é a fábrica tradicional, é a organização de dados e a produção de conhecimento. E o conhecimento que é produzido a partir da tecnologia da informação para a educação, ele pode ser competitivo em qualquer parte do mundo”, disse o deputado.

Jenilson destacou que é preciso estabelecer metas focadas em conexão, principalmente para os municípios acreanos de difícil acesso. E que essas metas podem colocar a região Norte no desenvolvimento educacional do país. “Vejo que este momento que estamos passando é uma grande oportunidade para trazer um grande desenvolvimento para a nossa região, trabalhar a conectividades de todas as escolas, tirando o modelo tradicional de pensar é o caminho para o futuro.”

Ao finalizar, Leite destacou que o serviço público é quem detém a maior quantidade de dados e que isso é o balizador para diagnósticos e tomadas de decisões que possibilitam a evolução educacional. “Nós temos uma chance muito maior, ainda mais em regiões como a nossa, de acertar com os recursos que nós temos em mão a partir dos diagnósticos que o Estado tem. Isso é pensar em cidades inteligentes”, disse.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp