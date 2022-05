Jéssica Sales comemora entrega de obras para Esporte e Saneamento em Mâncio Lima

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) comemora, com alegria, a inauguração das obras para Esporte e Saneamento Básico, executadas por meio de emendas de sua autoria. Ginásio de Esportes, quadra poliesportiva e sistema de abastecimento d’água foram entregues à população pelo prefeito Isaac Lima, por ocasião das festividades do 45º aniversário de emancipação da cidade de Mâncio Lima, comemorado no próximo dia 30.

O custo total dos investimentos no município de Mâncio Lima pela parlamentar é da ordem de R$ 1,75 milhão.



Jéssica Sales, que não compareceu às inaugurações por estar em tratamento de saúde fora do estado, foi representada pela sua mãe, a deputada estadual Antônia Sales (MDB) e equipe de assessores. Também estiveram presentes, a vice-prefeita Ângela Valente, o presidente da Câmara Municipal, Renan Costa e demais autoridades do município.

Na comunidade Gerinos, na última quarta-feira (25),foi inaugurado o sistema de abastecimento d’água, beneficiando cerca de 55 famílias com água canalizada. Os moradores manifestaram contentamento com o conforto e a comodidade, pois a água que antes era retirada das cacimbas ou transportada do igarapé, agora chega às residências por meio de torneiras.

Dando prosseguimento às inaugurações foi entregue pelo prefeito e demais autoridades presentes, uma quadra poliesportiva na comunidade dos Virgíneos. O espaço esportivo homenageia o desportista Benício Alcântara de Souza, que era conhecido como “Boca do Esporte” pelo incentivo e serviços prestados no bairro em defesa do esporte.

A construção da quadra poliesportiva envolveu recursos da ordem de R$ 500 mil, provenientes de emenda encaminhada ao programa Calha Norte. Com isso, Jéssica Sales atendeu a solicitação de 100 famílias da comunidade, ávidas por esporte e lazer.

No terceiro dia de festividades do aniversário de Mâncio Lima, nesta sexta-feira (27) foi inaugurado o Ginásio Coberto Odilon Andrade, localizado no Bairro Guaraní. Trata-se de mais uma obra construída através de emenda parlamentar, no valor de R$ 950 mil, com estimativa de atender 500 pessoas. Familiares do homenageado Odilon Andrade e o vereador Nir de Odilon (MDB), autor do pedido para a alocação da emenda parlamentar, participaram da solenidade a agradeceram pela obra e a homenagem.

